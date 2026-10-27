Milei viajó a Catamarca para visitar una planta de litio y compartir una caravana con militantes libertarios

Javier Milei emprendió este martes por la tarde una excursión a Catamarca, una provincia gobernada por el peronista "dialoguista" Raul Jalil , con el objetivo de visitar una planta de tratamiento de litio , en un nuevo gesto hacia la política minera de la que espera, "derrame" sus bondades hacia el resto de las actividades, y también participará de una actividad partidaria con los referentes locales de La Libertad Avanza.

El jefe de Estado partió este martes a las 17 desde el sector militar del Aeroparque metropolitano a bordo de un Embraer de la Fuerza Aérea -la pista catamarqueña no es apta para el aterrizaje del avión presidencial (ARG-01)- y aterrizó al atardecer en esa provincia cordillerana. Junto a su comitiva, fue recibido por el gobernador Jalil, con un cordón de honor .

Sin agenda oficial durante este martes, el mandatario aprovechará su estadía en San Fernando del Valle de Catamarca para encabezar, junto a su hermana Karina, una recorrida por el centro con militantes de LLA y referentes , como el diputado nacional Adrián Brizuela . Será "una caminata" militante como las que supo protagonizar en Córdoba, en plena campaña rumbo a las legislativas 2027, y en Mar del Plata, por caso.

La actividad partidaria, con todo, ha sido de baja frecuencia. Es que Milei visita una provincia gobernada por un mandatario aliado que supo respaldar proyectos emblemáticos del oficialismo y ya se manifestó en contra de las PASO, que el Gobierno se esfuerza por suspender como forma de mitigar la eventual potencia electoral del PJ.

Jalil no rompió con el peronismo, pero por ahora se muestra en un armado junto al salteño Gustavo Sáenz, refractario al kirchnerismo. Ambos formaron parte de la delegación de 13 mandatarios provinciales que acompañaron a Milei y al jefe de gabinete, Diego Santilli , en la visita a Francia de comienzos de octubre, en ocasión de la realización de la Semana Argentina en París.

Como sea, este miércoles el Presidente y su comitiva arrancarán bien temprano las actividades: a las 8 abordarán un avión Hércules para trasladarse hasta el salar del Hombre Muerto, en plena puna catamarqueña. Según la agenda informada, a las 9.30 se movilizará hasta la planta de Rio Tinto, donde serán recibidos por el director ejecutivo de la planta, Simón Trott , y el gerente general de la filial argentina, Ignacio Costa.

A las 9.30 se prevé la recorrida por la planta y visita al sector de producción de carbonato de litio. A las 11, en tanto, el libertario encabezará la inauguración de las plantas de producción de esta materia prima destinada a la industria tecnológica, en el marco del "Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix".

La planta de Río Tinto es una de uno de los yacimientos más importantes del noroeste argentino y prevé aumentar la capacidad extractiva de carbonato de litio en la puna catamarqueña para la exportación de insumos clave en la denominada transición energética.

Al mediodía se prevé la finalización de la actividad e inmediatamente la comitiva presidencial abordará el Hércules rumbo al aeropuerto de Salta. Por una cuestión logística -se prevé una travesía más rápida-, regresará a bordo del Embraer a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia gobernada por Gustavo Sáenz.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín