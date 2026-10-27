Alerta por el fuerte aumento de una enfermedad que afecta a personas y perros: hay impacto del Super Niño

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) conocido este martes incluye un informe especial sobre leptospirosis humana y canina, que analiza los casos registrados en el país entre las semanas 1 y 33. Según los datos sistematizados por el Ministerio de Salud , durante el período analizado se notificaron 76 casos confirmados y 106 probables en humanos. Esto sitúa la tasa de incidencia acumulada nacional en 0,39 casos cada 100.000 habitantes, con un incremento del 42 por ciento interanual. En cuanto a los casos de leptospirosis canina, se notificaron 164 casos confirmados, lo que representa un aumento del 76% que el año anterior.

El BEN señala que el incremento de casos podría responder a condiciones ambientales favorables para la transmisión, actualmente modelados por el fenómeno del Super Niño . Además, lo atribuyen a una mayor exposición de la población a ambientes contaminados y una mayor circulación de la bacteria en animales. Asimismo, se advierte que una mayor sensibilidad del sistema de vigilancia , a partir del fortalecimiento de la sospecha clínica, el diagnóstico y la notificación, también podría explicar parte del aumento registrado.

De los 164 casos registrados en humanos a nivel nacional, 84 corresponden a la Provincia de Buenos Aires , 28 a Córdoba y 16 a Entre Ríos . El análisis demográfico dio cuenta de que el 78,6% de los casos corresponde a varones y que el 63% se concentra en personas de entre 20 y 49 años. En cuanto a la evolución clínica, el 60% de los casos requirió internación hospitalaria y, entre ellos, el 27% ingresó a unidades de cuidados intensivos.

El cuadro clínico se caracterizó predominantemente como síndrome febril agudo inespecífico . La fiebre fue el signo más frecuente, presente en el 91% de los casos, seguida por mialgias o artralgias en el 75%, cefalea en el 61%, síntomas gastrointestinales en el 58%, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y dolor retroocular en el 26%. Con menor frecuencia se notificaron formas con compromiso pulmonar (26%), con manifestaciones como disnea, taquipnea, dolor torácico, neumonía u otras alteraciones respiratorias, y compromiso hepático (19%), caracterizado por ictericia o hepatomegalia.

Entre los 66 casos que contaban con información sobre la posible fuente de infección , el contacto con roedores , su orina o sus deposiciones fue el antecedente más frecuente También se registraron exposiciones vinculadas con animales de compañía y de producción, así como con agua y ambientes potencialmente contaminados.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana transmitida por el contacto con agua, barro o suelo contaminados con orina de animales infectados. Las inundaciones , las lluvias intensas y la presencia de roedores pueden aumentar el riesgo de exposición.

Ante las posibles consecuencias del impacto del fenómeno El Niño en Argentina , en septiembre de este año se publicó el documento “Leptospirosis: transmisión, diagnóstico, tratamiento y prevención ante el fenómeno El Niño”, para facilitar información a los equipos de salud sobre la sospecha clínica precoz, el inicio inmediato del tratamiento antibiótico empírico (sin esperar confirmación diagnóstica) y la adopción de medidas preventivas.

En este sentido, el BEN también recuerda que es importante evitar el contacto directo con aguas estancadas, barro y suelos potencialmente contaminados y que se deben utilizar botas impermeables y guantes en actividades de riesgo. También es importante mantener los domicilios y sus alrededores limpios, y almacenar alimentos, agua y residuos en recipientes cerrados para evitar el acceso de roedores. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares después de una exposición de riesgo, se debe concurrir, inmediatamente, al sistema de salud .

Fuente: Clarín