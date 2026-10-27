Tres perros atacaron a una mujer de 58 años, le arrancaron un brazo y casi le amputan una pierna

NACIONALES





Una mujer de 58 años sufrió un brutal ataque de tres perros de raza pastor belga y perdió uno de sus brazos. La víctima permanece internada en terapia intensiva, con un estado de salud delicado, aunque presentó una leve mejoría en las últimas horas.

El episodio ocurrió el viernes 23 de octubre, cuando los animales saltaron un paredón e ingresaron a la vivienda de la mujer, donde se produjo la agresión. La reconstrucción de lo sucedido fue aportada por el hermano de la víctima.

Como consecuencia de las graves heridas, la mujer también estuvo cerca de perder una pierna. Tras el ataque, el dueño de los perros la trasladó al Hospital Cuenca Alta, donde recibió atención médica.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario de la zona, no existían denuncias previas contra los animales ni antecedentes de conflictos entre los vecinos.

El hermano de la víctima presentó una denuncia por lo ocurrido y la causa quedó caratulada como «lesiones culposas». La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 2 de Cañuelas.

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque, la mujer continúa bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.