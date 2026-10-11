Una mujer de 19 años drogó a un hombre en un bar de Floresta y le robó US$55.000: fue detenida en La Matanza

Una mujer de 19 años quedó detenida por drogar a un hombre y robarle US$55.000 . La acusada y su presunto cómplice, un joven de 21 años, fueron capturados en Villa Celina, La Matanza.

Según informaron las autoridades, el engaño empezó en un bar sobre la avenida Rivadavia, en el barrio de Floresta.

De acuerdo con la reconstrucción, el domingo 27 de septiembre en la madrugada, la víctima fue drogada y trasladada a su casa y, allí, los sospechosos le robaron una gran suma de dinero.

El hombre estafado —cuya identidad no fue revelada— estaba con un amigo en el momento en que fue captado por la sospechosa. Según revelaron los investigadores, la mujer se presentó como “Selma”, y luego pidió tragos para ella, la víctima y su acompañante.

En el momento en que el denunciante comenzó a sentirse mareado, la chica le ofreció llevarlo hasta su casa , ubicada en la calle Padre Javier, Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y él aceptó. Llegaron alrededor de las 5:40 al domicilio y, un instante después, el joven quedó inconsciente.

Al despertar, 10 horas después, encontró la habitación revuelta, restos de un polvo blanco en un vaso y pastillas disueltas, según informó El Diario Sur . Cuando revisó sus pertenencias, descubrió el faltante de hasta US$55.000 en efectivo. Además, los delincuentes desbloquearon su celular e hicieron una transferencia de $1 millón.

La víctima denunció el 29 de septiembre y las operaciones de rastreo estuvieron a cargo de la SubDDI de Lomas de Zamora. Después de las respectivas pericias, realizaron dos allanamientos en Villa Celina, La Matanza, este sábado. En el operativo, detuvieron a la mujer llamada “Selma” y a su cómplice. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

En los allanamientos, la Policía también secuestró US$28.881 en efectivo, seis celulares, joyas y un blíster de psicofármacos vacío.

La causa quedó a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 de Lomas de Zamora. Parte del proceso judicial incluirá aclarar si el efectivo y las joyas pertenecen al denunciante.

Fuente: TN