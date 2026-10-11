Se buscan voluntarios para vivir gratis en las Sierras de Córdoba a cambio de colaborar 25 horas a la semana

Las Sierras de Córdoba son uno de los destinos más visitados de la Argentina, ya que se destacan por sus impactantes paisajes naturales. En caso de querer visitarlas gastando lo menos posible, una propuesta ofrece alojamiento gratis a cambio de unas horas semanales de trabajo .

Se trata de una convocatoria de voluntariado de un camping ubicado en Icho Cruz , publicada en la plataforma Worldpackers. Quienes quieran participar deberán colaborar 25 horas semanales y, a cambio, podrán alojarse de manera gratuita en una habitación privada.

El camping está ubicado en una zona montañosa, a tan solo 650 metros de la ruta y a 5 kilómetros del pueblo más cercano. En el predio hay cinco cabañas, una proveeduría y un sector para quienes desean acampar.

Durante las 25 horas semanales de trabajo, los voluntarios deberán realizar distintas actividades vinculadas con el mantenimiento y el funcionamiento del predio.

Algunas de las principales tareas son:

Por esta colaboración, los voluntarios recibirán una habitación privada , tres comidas diarias, acceso a una cocina equipada y 2 jornadas libres a la semana , en las que podrán descansar o recorrer la zona y los pueblos aledaños.

Además, debido a su ubicación en plena naturaleza, quienes participen podrán aprovechar sus días libres para conocer distintos puntos de las Sierras de Córdoba y realizar actividades al aire libre.

Quienes deseen colaborar deberán tener entre 22 y 50 años y un nivel fluido de español. Además, la convocatoria acepta personas que viajen solas, en pareja o de a dos.

Otro requisito para la postulación es quedarse, como mínimo, una semana en el predio . De todas maneras, la publicación no indica una duración máxima para la experiencia, por lo que será necesario coordinar con los anfitriones del camping.

Para postularse, es necesario crear un perfil en la plataforma Worldpackers , ingresar a la publicación del voluntariado y enviar una solicitud al anfitrión, que luego determinará si acepta al postulante.

De todas maneras, los pasajes, el transporte interno, el seguro de viaje y otros gastos necesarios para llegar hasta el establecimiento no están incluidos en la oferta, por lo que correrán por cuenta de cada participante .

Fuente: TN