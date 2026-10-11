Detuvieron en Chaco a un condenado por femicidio que era buscado por otro crimen en Brasil

Un hombre argentino que había escapado de la Justicia brasileña fue capturado en Chaco tras ser señalado como el presunto femicida de una joven de 18 años. Además de este crimen, el sospechoso había sido condenado por asesinar a su esposa ocho años atrás.

Néstor Daniel Guzmán, de 40 años, fue arrestado en Presidencia Roque Sáenz Peña el viernes por la noche.

El operativo se realizó en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, donde la Policía del Chaco lo localizó tras recibir información sobre su paradero.

Según informó Diario Chaco , Guzmán, oriundo de Corrientes y domiciliado en Ituzaingó, tenía una notificación roja de Interpol emitida el 24 de septiembre de 2026, en medio de la investigación por el asesinato de María Ramona Araújo da Silva en Río Branco, estado de Acre.

El asesinato que impulsó la búsqueda internacional ocurrió en septiembre de este año. María Ramona Araújo da Silva fue hallada muerta el 2 de septiembre en el baño del departamento que compartía con Guzmán, en la ciudad brasileña de Río Branco.

La familia de la joven había perdido contacto con ella y, tras varios intentos fallidos de comunicación, comenzó la búsqueda hasta que encontraron el cuerpo. Los forenses detectaron un corte profundo en el cuello como posible causa de muerte.

Un dato clave para los investigadores fue la ausencia de sangre en el baño, aunque sí encontraron manchas hemáticas en otro sector del departamento. Esto llevó a la hipótesis de que el ataque ocurrió en otro ambiente y que el cuerpo fue trasladado posteriormente.

Según detalló el diario citado, Guzmán estaba cumpliendo un régimen semiabierto durante este crimen, pero habría destruido la tobillera electrónica y escapó, lo que activó la alerta internacional y el pedido de extradición.

Guzmán fue declarado culpable de asesinar a su esposa en julio de 2018. La víctima fue Betzabeth Miguelina Adam Daza, una venezolana de 23 años embarazada de seis meses , en la ciudad de Boa Vista, estado de Roraima.

Luego de cometer el crimen, Guzmán permaneció prófugo durante dos meses hasta que fue detenido por la Policía Federal de Brasil en un puesto migratorio de Assis Brasil, cuando intentaba regresar a ese país desde la frontera con Perú.

Por este hecho, fue condenado y estaba cumpliendo la pena bajo un régimen semiabierto, con control de tobillera electrónica , al momento del crimen de María Ramona.

El viernes 9 de octubre, la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco desplegó controles en hospedajes y terminales de transporte de Sáenz Peña. Cerca de las 22:15, los efectivos identificaron a Guzmán en la terminal de ómnibus . Al intentar ser identificado por el comisario Juan Pablo Paz, el hombre intentó escapar, pero fue reducido rápidamente.

Entre sus pertenencias llevaba un bolso negro, una mochila bordó, un celular, dinero en efectivo y una constancia de extravío de su DNI. Más tarde, Interpol confirmó la vigencia de la alerta roja por el femicidio investigado en Brasil.

Guzmán quedó a disposición de la Justicia argentina, mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Brasil.

Fuente: TN