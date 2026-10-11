Encontraron muerto a un hombre en un taller mecánico de Neuquén: la hipótesis de un forcejeo y el hallazgo de cocaína

Un hombre de 33 años murió durante la madrugada del viernes en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén . Los investigadores buscan determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón, donde funciona un taller especializado en electricidad automotor.

De acuerdo a la reconstrucción publicada por medios locales, Leonardo Zaschka llegó cerca de las 4 de la mañana en un estado de exaltación y pronunciando frases incoherentes . Los dos hombres que estaban trabajando en un vehículo escucharon ruidos y advirtieron su presencia.

Los testigos indicaron que el hombre habría pateado algunas puertas y golpeado una chapa . Después hubo un enfrentamiento físico con los trabajadores, que intentaron reducirlo y lo ataron con precintos y una soga . Luego, llamaron a la Policía para pedir ayuda.

Cuando los agentes de la Comisaría Segunda llegaron al lugar, encontraron a Zaschka sin signos vitales , junto a un vehículo en el sector de ingreso al taller.

Personal del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarlo.

La fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad de Homicidios, quedó a cargo de la investigación. En un primer momento, la causa fue caratulada como “ muerte dudosa ” y ordenó pericias para reconstruir la secuencia.

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense aportó un dato clave para la investigación. Si bien Zaschka presentaba lesiones externas, los especialistas determinaron que no eran suficientes para provocar su muerte de manera directa.

La autopsia estableció como causa preliminar del fallecimiento una “ congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado ”.

A partir de ese resultado, los investigadores solicitaron estudios complementarios para determinar si el hombre había consumido drogas antes del episodio y si esa circunstancia pudo haber influido en su muerte.

En paralelo, la fiscalía tomó declaraciones a los dos hombres que estaban en el taller y avanzó con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido. Si bien al comienzo se sospechó que Zaschka había intentado cometer un robo, los agentes descartaron esa hipótesis.

La causa dio un giro este sábado, cuando durante un allanamiento en el taller los policías encontraron más de 300 gramos de cocaína dentro de un auto .

El hallazgo dio lugar a una investigación paralela, a cargo de la fiscalía de Narcocriminalidad. En ese expediente ordenaron la detención de uno de los hombres vinculados al taller , ante la sospecha de una posible tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La fiscalía de Homicidios continúa con las medidas para establecer cómo ocurrió el crimen y qué factores provocaron la muerte del hombre.

Fuente: TN