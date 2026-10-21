Una experiencia educativa de General Madariaga llegó a la Legislatura bonaerense

MADARIAGA

Una propuesta creada por estudiantes para prevenir el grooming y las violencias digitales obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa ya llegó a más de 2.900 jóvenes y articula el trabajo de docentes, profesionales de la Justicia y distintas instituciones educativas.





Lo que comenzó como una actividad escolar en General Madariaga se transformó en una experiencia de prevención que hoy alcanza a miles de estudiantes y recibió reconocimiento en el ámbito legislativo bonaerense. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó sobre tablas una declaración de Interés Legislativo para el proyecto de concientización sobre grooming y violencias digitales desarrollado desde la Escuela de Educación Secundaria N.º 2 de la Unidad Académica “Domingo Faustino Sarmiento”.





La propuesta legislativa fue presentada por la diputada provincial Luciana Padulo, de Unión por la Patria. Además del reconocimiento de la Cámara, contempla el pedido al Poder Ejecutivo provincial para que la iniciativa también sea declarada de Interés Provincial. La comunicación formal fue remitida al gobernador Axel Kicillof y a la institución educativa.





Los jóvenes como protagonistas de la prevención





El punto de partida fue 2024. En ese momento, alumnos de cuarto año trabajaban sobre delitos informáticos, ciudadanía digital y grooming en la materia Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx). Sin embargo, la experiencia no terminó con los contenidos del programa: los propios estudiantes propusieron compartir lo aprendido con otros adolescentes para ayudarlos a reconocer riesgos y desenvolverse con mayor seguridad en internet.





La idea tomó forma con la coordinación pedagógica del profesor y licenciado Darío Dell’Arciprete y el aporte jurídico del doctor Walter Mercuri, fiscal de la UFI N.º 8 de General Madariaga. También acompañaron el desarrollo de la iniciativa el director de la escuela, Alfredo Charnelli, y la inspectora jefa distrital, Pilar Corro.





El proyecto se apoya en una premisa concreta: los adolescentes pueden desempeñar un papel activo en la prevención cuando cuentan con información adecuada y herramientas para transmitirla a sus pares. Por eso, las capacitaciones no se limitan a explicar qué es el grooming, sino que incorporan cuestiones relacionadas con el resguardo de la privacidad, la protección de los datos personales, la huella digital y los mecanismos para denunciar situaciones de riesgo.





Una red que se extendió más allá de la escuela





La iniciativa fue ampliando su alcance y ya llegó a más de 2.900 estudiantes de escuelas secundarias e institutos superiores de formación docente. Las jornadas y actividades se desarrollaron en distintas instituciones de General Madariaga, Pinamar, General Lavalle y General Conesa.





Ese crecimiento convirtió a una propuesta surgida en el ámbito escolar en una experiencia de trabajo compartido entre educación y Justicia. La presencia de profesionales especializados permite sumar herramientas para comprender las implicancias legales de las conductas digitales, mientras que la participación de los estudiantes favorece que los mensajes de prevención circulen entre jóvenes de distintas comunidades educativas.





El recorrido también trascendió el ámbito provincial. En septiembre de 2026, Dell’Arciprete y Mercuri fueron seleccionados para presentar la experiencia en el Segundo Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, que se realizó en Córdoba.





Reconocimiento a un trabajo sostenido





La aprobación de la Cámara de Diputados bonaerense pone en valor una iniciativa que se construyó a partir de una inquietud estudiantil y creció mediante el acompañamiento de docentes, autoridades educativas y referentes judiciales.





El reconocimiento legislativo destaca la importancia de impulsar acciones de prevención desde las escuelas y de brindar a los jóvenes herramientas para identificar situaciones de grooming y otras formas de violencia en los entornos digitales.





En General Madariaga, la experiencia demuestra cómo los contenidos trabajados en el aula pueden convertirse en acciones concretas con impacto en otras instituciones y comunidades. El desafío, ahora, es continuar ampliando ese alcance y sostener la concientización sobre una problemática que requiere participación, información y compromiso colectivo.