Lo llamaron con la promesa de un descuento en combustible y terminó denunciando una estafa bancaria millonaria

MADARIAGA

Un vecino recibió una comunicación telefónica de una persona que se presentó como empleado de una estación de servicio YPF y le ofreció un supuesto beneficio del 35% para jubilados. Durante la llamada entregó datos personales y el número de trámite de su DNI. Luego descubrió que habían gestionado un préstamo por $2.700.000 a su nombre, del cual se acreditó un millón de pesos en su cuenta.





Una supuesta promoción para jubilados terminó convirtiéndose en una denuncia por una presunta estafa bancaria. Según consta en la presentación policial, un hombre recibió una llamada de un número desconocido en la que le ofrecieron un descuento del 35% en la carga de combustible, supuestamente destinado a jubilados.





El episodio habría ocurrido entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, alrededor de las 11, de acuerdo con el relato incorporado a la denuncia. Durante la comunicación, la persona que llamó se presentó como empleado de una estación de servicio YPF y le explicó las condiciones del supuesto beneficio.





En el transcurso de la conversación, el interlocutor le solicitó sus datos personales. La víctima aportó la información requerida y, posteriormente, también indicó que era cliente del Banco Nación. Fue entonces cuando le pidieron el número de trámite de su Documento Nacional de Identidad, dato que proporcionó telefónicamente.





Sin embargo, en determinado momento el hombre comenzó a sospechar que podía tratarse de un engaño y decidió interrumpir la llamada.





Descubrió un préstamo que asegura no haber solicitado





Al tratarse de un fin de semana, el denunciante no pudo concurrir inmediatamente a la sucursal bancaria. Cuando se presentó en la entidad, ubicada en la zona de Avellaneda y Belgrano, solicitó revisar los movimientos de su cuenta y aportó documentación para respaldar la presentación.





Según quedó asentado en la denuncia, allí advirtió que se había gestionado un préstamo personal por $2.700.000, operación que aseguró no haber solicitado ni autorizado. De acuerdo con su declaración, del monto mencionado se había depositado un millón de pesos en su cuenta bancaria.





El hombre manifestó que no había firmado documentación que respaldara la solicitud del crédito y acudió a la dependencia policial para radicar la denuncia penal correspondiente.







