Un joven fue baleado durante una pelea a la salida de un boliche en Rosario: hay dos adolescentes detenidos

Un joven de 19 años recibió un disparo durante una pelea a la salida de Pícaro Pub Club, un boliche ubicado en el centro de Rosario. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 10 de octubre y terminó con dos sospechosos detenidos , de 23 y 16 años.

El enfrentamiento comenzó frente al establecimiento, sobre la calle Urquiza al 1900. En medio de la discusión, uno de los involucrados sacó un arma y disparó contra la víctima , que recibió un impacto en el brazo izquierdo cuando intentaba cubrirse el rostro.

Tras el ataque, los agresores escaparon en un automóvil negro . La Policía de Santa Fe acudió al lugar alrededor de las 5:41 de la madrugada tras recibir una alerta. El joven herido fue trasladado al Hospital Centenario y aún se desconoce su estado de salud .

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y las tareas de búsqueda, los investigadores localizaron a los sospechosos y los detuvieron . Durante el procedimiento, secuestraron un arma de fuego que estaba dentro de un Fiat Siena negro, modelo 2009.

Uno de los detenidos tiene 16 años y es oriundo de Villa Gobernador Gálvez. El domicilio registrado a su nombre aparece vinculado con distintas investigaciones policiales .

En 2020, esa dirección fue mencionada en el marco de la investigación por la muerte de Julio Genaro Giménez , un caso conocido en Rosario. Además, en 2024 se registró un episodio en el que un hombre apareció disparando frente a una vivienda.

Entre 2024 y 2025, el inmueble también fue allanado en investigaciones por amenazas extorsivas y presunta comercialización de drogas , entre ellas cocaína, marihuana y pastillas.

La investigación por el ataque a la salida del boliche continúa para determinar las responsabilidades de los detenidos. Los antecedentes asociados al domicilio no prueban, por sí solos, la participación del adolescente en los hechos mencionados.

Fuente: TN