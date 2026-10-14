“Manipularon a la familia de Diego”: el alegato de los abogados de Dalma y Gianinna en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una instancia decisiva este miércoles con los alegatos finales de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Silvia Petroff , que representan a Dalma y Gianinna Maradona .

La primera en exponer fue Petroff, quien cuestionó las condiciones en las que el exfutbolista fue trasladado a una casa de Tigre para continuar con su internación domiciliaria.

“Maradona fue externado de la clínica Olivos sin encontrarse de alta” , afirmó Petroff al comenzar su alegato. En ese sentido, sostuvo que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni y Ricardo Almirón asumieron “voluntariamente responsabilidades” sobre la salud de Diego, pero “incumplieron los deberes que tenían a su cargo”.

“Ante el conocimiento del riesgo que implicaba el cuadro de salud, aun así, colaboraron a colocar circunstancias burdas. Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar actos específicos que debieron desarrollar ”, sostuvo.

Según la abogada, esas conductas agravaron de manera prolongada el estado de Maradona durante los 14 días que duró la internación domiciliaria.

Petroff apuntó especialmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov , a quienes señaló como dos de los principales responsables de la atención médica de Maradona.

“Él era su médico de cabecera y ella su psiquiatra, la que firmó el acta de internación domiciliaria. Se encargaban de la salud de Diego y trabajaban codo a codo ”, afirmó.

La abogada remarcó que el exfutbolista no llegó a la casa de Tigre en buenas condiciones de salud y que tenía antecedentes clínicos que requerían controles. “ El cuadro con el que llegó Diego a la casa no era de un paciente sano: tenía factores de riesgo, sedentarismo, enfermedad renal crónica, una historia de insuficiencia cardíaca”, sostuvo.

También cuestionó la evolución del Diez durante esos días. “Maradona tuvo una agonía prolongada. ¿Se podía evitar? Claro que se podía evitar. La junta médica fue categórica. Los síntomas fueron advertidos en reiteradas oportunidades”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Petroff acusó a Luque y Cosachov de manipular a la familia e intervenir sobre la voluntad del exfutbolista. “Luque y Cosachov no solo manipularon a la familia, sino que también fabricaron la voluntad de Diego” , expresó.

Hacia el final de su alegato, la abogada apeló a la figura de Maradona y al impacto que tuvo en la sociedad argentina. “ Del otro lado de tanta broma y tanta joda estaba Diego, nuestro Diego, el de Villa Fiorito, el de la Claudia, el de Dalma y Gianinna, el de la selección , el que levantó la Copa del Mundo, el que nos hizo sentir orgullo de ser argentinos. Eso es algo imperdonable”, sostuvo.

Y concluyó: “La manera en la que trataron la salud de Diego, con tanta desidia, es algo que el pueblo argentino jamás se los va a perdonar, nunca en la vida”.

Después fue el turno de Fabián Améndola, quien centró su exposición en la actuación de Luque, Cosachov y Nancy Forlini , coordinadora de Swiss Medical.

“Lejos de iniciar la tarea que como garantes de la salud de Maradona tenían, Luque, Cosachov y Forlini no efectuaron ninguna tarea a los fines de poder determinar las causas concretas de esas alarmas ”, afirmó.

El abogado cuestionó que no se hubieran tomado medidas ante las señales de deterioro del paciente. “ Lo que está comprobado es que no hicieron nada, absolutamente nada. Maradona fue librado a su suerte y que pase lo que tenga que pasar. No se ejecutó ninguna medida objetiva que nos permita indicar que actuaron con culpa y no con dolo”, expresó.

Améndola también se refirió al estado de salud del exfutbolista y a las posibilidades de evitar su descompensación. “La patología de Maradona no se iba a curar nunca más, lo único que se podía curar era la función cardíaca. La ausencia de cuidados, entendemos, generó la descompensación que lo termina llevando a la muerte ”, sostuvo.

En ese sentido, atribuyó responsabilidad a seis de los imputados y confirmó que, al igual que la fiscalía, la querella desistirá de la acusación contra Pedro Di Spagna . El médico reaccionó con un gesto de festejo al escuchar esa definición y luego le dio una palmada en la espalda a su abogada.

Para reforzar su planteo, Améndola remarcó que la gravedad del cuadro de Maradona era conocida por quienes intervenían en su atención. “Basta conocer las peleas que se armaron en la clínica Olivos para saber que el cuadro era grave” , afirmó.

A diferencia de Jurado, quien alegó esta mañana, aseguró que el psicólogo Carlos Díaz colaboró en el plan de los médicos tratantes. “Díaz propuso limitar los controles de enfermería a la medicación, y fue quien dispuso que las hijas no puedan concurrir a visitar a su padre. Maradona murió solo, en su casa de Tigre, porque Díaz fue quien tomó la decisión de manifestar que no sea visitado por su familia”, dijo. Por eso, pidió que sea condenado por homicidio culposo.

“ Maradona fue tal vez la persona más conocida del mundo durante mucho tiempo y hasta hoy. A tal punto que su figura se identifica con un Dios. Quienes están siendo imputados acá, se pensaron en semidioses , tanto Luque, Cosachov y Díaz, fundamentalmente ellos tres”, cerró.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio de diez minutos para luego continuar con los alegatos de Fernando Burlando , el último abogado de las querellas.

Esta mañana, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro , alegó Pablo Jurado , representante de las hermanas del exfutbolista, que pidió penas de hasta diez años de prisión para los acusados.

El representante de las hermanas de Maradona sostuvo que durante el juicio quedó acreditado el abandono físico del exfutbolista y la responsabilidad de quienes tenían el deber de controlar su salud.

“Maradona no estaba de paseo en su casa, estaba en internación” , afirmó Jurado, quien aseguró que el paciente comenzó a morir unas 12 horas antes de que lo encontraran, a raíz de una insuficiencia cardíaca.

El abogado apuntó especialmente contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov , a quienes acusó de no actuar ante las señales de deterioro de la salud de Maradona. También cuestionó el desempeño de Nancy Forlini , coordinadora de Swiss Medical, y de los responsables de enfermería Mariano Perroni y Ricardo Almirón .

Al finalizar su exposición, pidió diez años de prisión para Forlini y ocho años para Luque y Cosachov, además de diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. Para Perroni y Almirón solicitó tres años de prisión y seis años de inhabilitación profesional.

Sin embargo, Jurado pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz y del médico clínico Pedro Di Spagna . La posición sobre Díaz ya había generado tensión entre las hijas de Maradona y otro de los representantes de la querella, que también había solicitado su absolución.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN