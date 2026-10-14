Un alumno de 15 años le disparó a un compañero en el baño de un colegio en González Catán

Un adolescente de 15 años le disparó a un joven de 18 en el baño de la Escuela N°58 ubicada entre las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón, en Villa Dorrego, La Matanza, partido de González Catán.

Según pudo conocer TN, la víctima recibió un tiro en el abdomen y otro en un brazo . La llamada al 911 se registró a las 12:56 y, cinco minutos después, se presentó un móvil de la Comisaría Sur Cuarta.

Sin embargo, en ese momento, los docentes ya habían trasladado al joven en un auto particular al Hospital Simplemente Evita , en el kilómetro 3 de la Ruta 32. Tras ser asistido de emergencia, el fue ingresado a quirófano.

La Comisaría Sur Cuarta de Villa Dorrego investiga el caso. La Policía secuestró el arma de fuego utilizada, una pistola Bersa calibre 22, que el responsable descartó tras el incidente.

Según revelaron fuentes oficiales, la víctima tuvo la oportunidad de hablar con el personal de enfermería antes de ser operado y aseguró que todo fue un accidente. De acuerdo con su testimonio, el adolescente es “su amigo” y estaba mostrándole el arma cuando “se le escaparon los tiros”.

Esa versión no ha sido corroborada por las autoridades. Además de reconstruir el hecho, los investigadores buscan determinar cómo el alumno logró ingresar un arma al colegio.

La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario , de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.

Fuente: TN