Viajó más de 2.000 kilómetros para conocer a su novia virtual y descubrió que fue creada por IA:“Me sentí engañado”

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Un hombre de 49 años viajó más de 2.000 kilómetros en colectivo desde Imperatriz, en el estado brasileño de Maranhão, hasta Belo Horizonte, convencido de que allí lo esperaba una mujer con la que hablaba por redes sociales y que supuestamente le había prometido compartir su vida. Sin embargo, después de recorrer la capital de Minas Gerais en busca de su pretendida, descubrió que ella no existía y que era un personaje creado con inteligencia artificial (IA).

Edimar Rocha Martins, quien está divorciado, contó que comenzó a conversar con la supuesta mujer después de que aparecieran videos de ella en sus redes sociales. El viernes salió de Imperatriz y llegó a Belo Horizonte el domingo 11 de octubre, con la esperanza de conocerla personalmente.

La mujer se presenta en internet como Jéssica Oliveira y Jessica Fazendeira. Sus perfiles acumulan más de 300.000 seguidores y publican anuncios de plataformas de ventas online. Con rasgos y una voz muy similares a los humanos, el personaje asegura estar divorciado y buscar un hombre dispuesto a mudarse con ella a una estancia en el interior.

Según Edimar, mantenía conversaciones privadas con la supuesta mujer, quien nunca le había dado una dirección concreta para el encuentro. A pesar de eso, él decidió emprender el viaje.

“Vine en busca de una felicidad. Tengo 49 años, soy divorciado”, relató el hombre al recordar su decepción.

Preguntó por ella en las calles y hasta pidió ayuda a una radio

Al llegar a Belo Horizonte, Edimar comenzó a mostrar fotografías de la mujer a distintas personas para saber si la conocían. También recurrió a una radio local con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero.

Sin embargo, nadie pudo reconocerla. Fue entonces cuando empezó a sospechar que había sido engañado.

“Ya anduve con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona, y todos me dijeron que no. Entonces, me sentí engañado”, contó.

El hombre, que trabaja como albañil y actualmente se encuentra alejado de su actividad laboral por el Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil (INSS), explicó que nunca sospechó de una estafa porque la supuesta mujer no le había pedido dinero.

Por el contrario, aseguró que ella le ofrecía ayuda económica para concretar el encuentro.

“Siempre me ofrecía pagar el pasaje, buscarme en cualquier lugar y darme la dirección. Esas eran sus propuestas”, afirmó.

En uno de los videos publicados en las redes sociales, el personaje generado con inteligencia artificial incluso expresa su intención de ayudar a los hombres y manifiesta que busca una pareja.

El medio brasileño G1 intentó contactar por mensaje privado a la cuenta para obtener una explicación de sus administradores, pero no recibió respuesta. La Policía Civil de Minas Gerais también fue consultada.

Quedó sin dinero para regresar y recibió ayuda municipal

Después de varios intentos fallidos por encontrar a su supuesta novia, Edimar se quedó sin recursos para regresar. Por eso, el martes 13 de octubre acudió a la Unidad de Acogida y Atención al Migrante de la Municipalidad de Belo Horizonte.

Según informó la Secretaría Municipal de Asistencia Social y Derechos Humanos, el hombre recibió alimentos, acceso a un baño y orientación sobre los riesgos de las estafas a través de las redes sociales.

Tras evaluar su situación, el equipo municipal le proporcionó un pasaje de colectivo hasta Augustinópolis, en el estado de Tocantins, donde nació y adonde quería regresar. El viaje comenzó el martes por la tarde.

Antes de partir, Edimar cuestionó la existencia de este tipo de engaños y reclamó medidas para evitar que otras personas pasen por una situación similar.

“Esto es algo que ni siquiera debería existir. Debería haber una ley para actuar contra esto, porque todo el mundo es engañado. Cualquiera puede caer”, expresó.

Qué dijo la Policía

La Policía Civil de Minas Gerais informó que no había recibido ninguna denuncia relacionada con el caso. Ante situaciones similares, recomendó a las posibles víctimas acudir a una dependencia policial para dejar constancia de lo sucedido o realizar una denuncia a través de la comisaría virtual.

El caso expone los riesgos de las relaciones virtuales con perfiles que utilizan inteligencia artificial para crear personajes de apariencia realista y establecer vínculos con usuarios que pueden llegar a creer que están interactuando con una persona real.



