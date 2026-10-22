Un empresario murió en la misma ruta que su padre 7 años después al volcar su auto deportivo

Un empresario de 38 años murió tras volcar con su auto en la misma ruta en la que, siete años antes, había fallecido su padre. Santiago Felipe Fiocchi , dueño de una empresa de maquinaria agrícola y pesada de Tierra del Fuego, perdió el control de su auto deportivo este miércoles en la Ruta Nacional 3. El vehículo dio varios tumbos y terminó a casi 100 metros de la calzada.

La víctima despistó en un tramo recto de la ruta cuyas condiciones de transitabilidad sorprendieron a los investigadores. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Según informó el medio local Resumen Policial , los efectivos encontraron sobre el asfalto las huellas de una frenada y del posterior desvío hacia la banquina. Tras salir de la ruta, el vehículo dio varios tumbos en el descampado y quedó apoyado sobre su lateral derecho, a casi 100 metros de la calzada.

La víctima era el dueño de Patagonia Maquinarias , una red de concesionarias de maquinaria agrícola y pesada con sede en Río Grande que opera en territorio fueguino, Santa Cruz y Chubut.

El equipo de emergencias encontró al conductor adentro del vehículo, con el cinturón de seguridad puesto, determinaron que iba solo y presumen que su destino final era la localidad de Tolhuin .

Si bien las causas del episodio todavía no fueron determinadas , la distancia que recorrió tras salir de la ruta indicaría que circulaba a una velocidad elevada . La confirmación oficial está sujeta a los resultados de las pericias accidentológicas.

El medio citado explicó que, en la zona de la Patagonia sur, es habitual que los conductores se crucen con guanacos en el camino, aunque los rescatistas no vieron animales afectados cerca del lugar del hecho. Por otro lado, la posibilidad de que el conductor usara el teléfono celular al volante fue descartada debido a que en ese sector de la traza no hay señal.

El accidente ocurrió en la misma Ruta Nacional 3 en la que murió su padre, Pablo Fiocchi, en mayo de 2019 . Entonces, el hombre, de 60 años, circulaba en moto por la zona urbana de Campamento YPF cuando una camioneta lo embistió al salir de una obra en construcción.

Tras la muerte de su padre, Santiago asumió la dirección de la empresa familiar a los 31 años. La firma comercializa equipos de la marca John Deere en el sur argentino.

En la gestión de la compañía, el empresario trabajaba junto a sus hermanas, que se desempeñaban en las áreas de administración y finanzas y de marketing y publicaciones corporativas, según los registros públicos de la organización.

Fuente: La Nación