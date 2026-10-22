Escuchó una supuesta infidelidad en una fila, le avisó al novio por redes y se viralizó: “El hijo que estás esperando no es tuyo”

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Una publicación en redes sociales generó repercusiones luego de que un hombre asegurara haber escuchado una conversación privada en una fila de una empresa eléctrica. Según relató, una mujer habría confesado a sus amigas que el bebé que esperaba no era de su pareja.

El episodio habría ocurrido en una oficina de Edesa, en Salta. El hombre decidió contactar al novio de la mujer a través de Facebook para contarle lo que supuestamente había escuchado.

“Si te llamas Esteban y trabajas en Chango Más, tu novia estudia en la UNSa y además tiene una Motomel 110, el hijo que está esperando no es tuyo”, escribió Sergio Marcelo Ortega en su publicación.

En el mismo mensaje, el usuario sostuvo que la mujer habría dicho que prefería continuar con su pareja porque le convenía más económicamente, mientras que el padre del bebé sería otro hombre, al que identificó como chofer municipal.





La publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios y comenzó a circular en redes sociales. La historia despertó comentarios y reacciones por la decisión de intervenir en una situación sentimental a partir de una conversación escuchada en público.

Sin embargo, no se aportaron pruebas independientes que permitan confirmar lo relatado en la publicación ni la veracidad de las acusaciones. Por el momento, la historia se conoce a partir del testimonio difundido en redes sociales.