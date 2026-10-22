Video: así fue el comienzo del primer show de BTS en la Argentina

Los primeros acordes de Hooligan formaron parte del momento que 53.000 fanáticas esperaban. Los gritos estallaron en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata al comienzo del primer recital de la banda de K-pop surcoreana BTS en la Argentina.

El grupo integrado por RM, Jin, V, J-hope, Jimin, Suga y Jungkook inauguró así una serie de tres presentaciones en el país, en el marco de su gira mundial Arirang. El primer show de su primera vez en el país se concretó este miércoles 21 de octubre y marcó el esperado encuentro entre el grupo y sus seguidores argentinos, que durante 13 años acompañaron su carrera a la distancia.

La reacción del público fue inmediata. Apenas comenzaron a sonar los acordes de la primera canción, los gritos y las cámaras de los celulares se convirtieron en protagonistas de una escena que se repetiría durante el espectáculo.

Incluso, previamente en las redes sociales se había organizado entre las fans una iniciativa sorpresa para que, justo antes de que empezaran a cantar “Hooligan”, el público grite al unísono “Argentina” dos veces. La expectativa fue superada.

El recital del miércoles abrió una serie de tres conciertos en el Estadio Único de La Plata. Las próximas presentaciones están previstas para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, con entradas agotadas.

Su comunidad de fans, conocida como ARMY , sostiene una intensa actividad en redes sociales, organiza campañas y proyectos colectivos y contribuye a difundir las canciones y los contenidos del grupo en distintos idiomas.

La gira Arirang representa una nueva etapa para el grupo, que regresó a los escenarios tras el período en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Recién en 2026 -a más de trece años de su debut- el grupo que integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook agendó funciones en la Argentina, en el marco de la presentación de su último disco, Arirang publicado a principios de este año.

“Aliens”, “They Don’t Know ’bout us”, “Swim”, “Not Today” y las muy pegadizas “Butter” y Dynamite” fueron parte de la selección que BTS trajo al tour mundial. También se vistieron con las camisetas de la selección argentina con el 10 estampado en la espalda, que se usaron para cantar “Come Over” y el resto de lo quedaba del show.

“Hoy ganaron las ARMYs, sus gritos atraviesan los auriculares” (que usan como retorno), por fin estamos acá, tardamos trece años en llegar. Gracias por tanto amor. Fuera de joda, son el mejor público” , destacó “V” en el cierre.

Fuente: La Nación