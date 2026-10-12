Un adolescente le robó el auto a su papá, lo chocó y se fugó: los vecinos agredieron al dueño del vehículo al llegar al lugar del accidente

Un aparatoso accidente vial tuvo lugar en la noche de este domingo pasadas las 20, en Villa Elvira , La Plata . El protagonista fue un adolescente que le robó el auto al padre junto a sus amigos , chocó contra una casa y se dio a la fuga dejando el vehículo accidentado en plena calle. Su padre se presentó más tarde en el lugar y fue agredido por algunos de los presentes.

De acuerdo con el medio local 0221 , el incidente comenzó cuando el joven, de 17 años , se llevó el Toyota Corolla de su papá de su casa. Luego de salir junto a algunos amigos a pasear, terminó perdiendo el control del rodado y chocó contra un Peugeot 206 estacionado frente a una vivienda ubicada en la calle 609, entre 122 bis y 123.

Las imágenes compartidas por las autoridades mostraron los daños que el accidente generó en los autos, siendo el más afectado el que era conducido por el adolescente, que terminó volcado y prácticamente destruido.

Además de los cuatro jóvenes que viajaban en el Toyota, dentro del vehículo estacionado había otras dos personas, dos adultos de 29 y 34 años, quienes sufrieron leves golpes . El dueño de la casa confirmó que, tras la colisión, nadie resultó herido de gravedad .

Sin embargo, cuando el padre del adolescente se presentó en la zona del choque, fue agredido por presentes y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

Poco después de que se registrara el siniestro, las autoridades de la Policía Bonaerense lograron identificar al joven y la causa quedó con la carátula de " lesiones culposas ".

El expediente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos en turno del Departamento Judicial de La Plata .

En el lugar de los hechos, policías de la Comisaría Decimosexta llevaron adelante los primeros trabajos pertinentes para conocer los detalles del accidente. Así, ambos autos fueron secuestrados y se tomaron las declaraciones testimoniales correspondientes.

Fuente: Clarín