El ex baterista de Callejeros fue uno de los primeros trasladados del penal de Devoto a Marcos Paz

El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez (51) , condenado por el femicidio de su pareja Wanda Taddei (29) en 2010, fue uno de los primeros trasladados desde la cárcel de Devoto hasta el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Según pudo saber Clarín , había acordado con el juez de ejecución penal el traslado al penal de Ezeiza para poder continuar con sus estudios universitarios, pero finalmente eso no se cumplió , al igual que para otros estudiantes.

Los juzgados de ejecución nacional preventivamente ordenaron que los universitarios sean trasladados a las unidades N° 33 y N° 19 de Ezeiza para garantizar la continuidad educativa, advirtieron.

"No solamente se incumplió con la orden de los juzgados nacionales de ejecución penal, sino que además había un acuerdo previo en el que intervino la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en el cual se había establecido que los universitarios vayan a Ezeiza a la unidad 33 donde funciona actualmente el Centro Universitario de Ezeiza", explicó la abogada Solange Carballes, defensora del baterista.

Según pudo saber Clarín , entre los primeros 300 trasladados hubo quejas respecto de que aún no les entregaron sus pertenencias y que no tienen acceso a su ropa, elementos de higiene o de uso diario. Fueron alojados en pabellones comunes y aún no habían tenido acceso al patio.

"Están sin elementos de higiene y sin elementos de abrigo tampoco, frazadas, todo eso. Así que la situación y las condiciones de detención son graves", agregó Carballes respecto de la situación que manifestaron desde el colectivo de estudiantes universitarios.

"Es un reclamo colectivo de los universitarios y todos los que no son universitarios, que son personas con salidas transitorias , que tienen conducta elevada como para poder hacer usufructo de una salida transitoria o una salida laboral", detalló.

El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, fue condenado a prisión perpetua por haber quemado y matado a su esposa Wanda Taddei , el 10 de febrero de 2010.

Vázquez había sido condenado a 18 años de cárcel por un tribunal oral, que atenuó el castigo por la circunstancia excepcional de que haya sobrevivido al incendio de Cromañón, pero los camaristas quitaron ese beneficio.

La sala IV de Cámara Federal de Casación Penal resolvió a favor de la familia de la víctima un recurso que había interpuesto y lo condenó a la pena perpetua por el crimen cometido en febrero de 2010.

El 10 de febrero de 2010, tras una discusión en la casa que compartían en Mataderos, Vázquez roció con alcohol a su esposa y la prendió fuego con un encendedor.

El músico siempre sostuvo que se trató de un accidente. En ese sentido, dijo que su pareja se mojó tras intentar golpearlo con una botella de alcohol y que se incendió cuando él prendió un cigarrillo.

Tras agonizar por once días, Taddei murió el 21 de febrero en el Hospital de Quemados. El caso llegó a juicio dos años después. El 14 de junio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 lo condenó por homicidio agravado.

Vázquez era conocido por ser integrante de la banda de rock barrial Callejeros, formada en 1995 y que se disolvió en 2010. El grupo quedó marcado por la tragedia de Cromañón en la que murieron 194 personas y 1.400 resultaron heridas.

Los integrantes de la banda Callejeros fueron inicialmente absueltos, pero luego la Cámara de Casación los condenó a penas de prisión (entre 3 y 7 años) por su responsabilidad indirecta al permitir el uso de pirotecnia.

Vázquez fue detenido en 2010 por el femicidio de Taddei. En 2012 volvió a estar en las noticias al descubrirse que fue uno de los beneficiados con las salidas transitorias a la organización kirchnerista "Vatayón Militante" integrada por presos que se identificaban con el kirchnerismo.

El baterista participó de al menos dos salidas a actos políticos organizados por la agrupación impulsada por el ex director del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel.

Fuente: Clarín