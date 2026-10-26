Sebastián Vignolo , en su editorial en el programa F90 (ESPN), enfatizó la importancia de la calma como eje del éxito deportivo, donde además rechazó con firmeza la atribución de los triunfos de Boca Juniors al azar. Bajo la gestión de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena , el equipo muestra una estructura sólida que trasciende el componente fortuito del juego . Vignolo planteó esta premisa: “ No es un equipo con suerte, no me jodan con la suerte ”.

🧠 "CALMA" El inicio del programa dedicado al momento positivo que atraviesa el Boca de Arruabarrena. ¿Coincidís con el @PolloVignolo ? 📺 Mirá #ESPNF90 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/aoke9w0SZq

El análisis estableció una comparación directa con profesiones de alta precisión técnica, ya que el locutor argumentó que nadie cuestiona el destino cuando un cirujano finaliza una intervención exitosa o cuando un piloto aterriza una aeronave con destreza . Según su visión, el éxito del conjunto xeneize, que recientemente le ganó 1 a 0 a Independiente sobre la hora , responde a una preparación rigurosa y a una planificación detallada de cada compromiso futbolístico.

El editorial subrayó la paz mental como el activo más valioso de la institución . En un entorno usualmente frenético, la serenidad del plantel se presenta como una excepción notable : “El gran mérito, entre otros, del Boca de Arruabarrena, es que está en calma . Está en paz . Nadie grita . Nadie gesticula . Nadie, absolutamente; Boca está en paz . Está en calma. Y cuando estás en calma, una victoria trae a otra victoria ”. El equipo exhibe una distribución equilibrada de fuerzas, donde conviven futbolistas jóvenes, elementos de gran trayectoria, principiantes y refuerzos con ambiciones de campeonato.

Este balance interno permite que el rendimiento colectivo mantenga una curva ascendente. La calma, según el conductor, funciona como una herramienta que mejora la capacidad de escucha, el pensamiento crítico y el disfrute del juego . La atmósfera en Boca, alejada de gritos innecesarios y gestos desmedidos , refleja una organización institucional en plenitud.

El análisis también abordó la gestión de las crisis mediáticas y deportivas: Vignolo recordó el caso específico de Álvaro Montero , quien enfrentó fuertes críticas tras la derrota por 3 a 0 contra Deportivo Riestra. La recuperación del jugador , quien logró revertir el cuestionamiento inicial mediante rendimientos sólidos, ilustra la solidez del grupo . “Está bien distribuido este Boca. Está bien armado este Boca. Las fuerzas son parejas. Los jóvenes, los grandes, los de experiencia . Los principiantes. Los que salieron del club, los que vinieron de afuera, los que vinieron para salir campeón . Está bien armado Boca ”, agregó el conductor.

En cuanto al desenlace de los partidos, el editorial cuestionó la idea de los triunfos fortuitos: “Hasta cuando el punto parecía para Boca ser una monedita... Encuentra de golpe la billetera llena. Pero no es que la encontró de casualidad, la fue a buscar ”. El ejemplo citado por el

Esta actitud proactiva transforma el desarrollo del partido en beneficio propio. El estado de calma, según la perspectiva del conductor, se manifiesta en la forma en que el plantel vive cada jornada: con pleno enfoque, ya sea bajo el sol o el frío, en la mañana o la noche . Este clima de paz, en el contexto particular del mundo Boca, constituye un logro significativo . La institución, al evitar el caos habitual, aprovecha sus virtudes técnicas para imponerse ante sus rivales en el campo. Por lo tanto, para Vignolo, el mérito pertenece exclusivamente a la planificación y a la serenidad que el cuerpo técnico instauró .

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Fuente: La Nación