Camuzzi inauguró una obra para ampliar el abastecimiento de gas en la Patagonia

Camuzzi inauguró este lunes la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una infraestructura que busca garantizar el abastecimiento de gas natural y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de la región. Demandó una inversión de US$40 millones, según informaron.

La iniciativa, según un comunicado de la empresa, apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella energéticos que afectaban a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según informó la compañía, las obras permitirán incorporar hasta 12.000 nuevos usuarios al servicio, mientras que más de 3500 ya accedieron al suministro durante 2026, una vez que se levantaron las restricciones que pesaban sobre nuevas conexiones.

El acto de inauguración se realizó en la nueva Planta Compresora Holdich, en Chubut, y contó con la participación de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). También estuvieron presentes la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; el vicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE), Vicente Serra; el presidente de Camuzzi, Jaime Barba, y el empresario Alejandro Macfarlane, socio co-controlante de la distribuidora.

La repotenciación incluyó cuatro intervenciones centrales: la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de la estación de Gobernador Costa, la construcción de la planta de Holdich y la conexión del Sistema Cordillerano-Patagónico con el Gasoducto General San Martín.

De acuerdo con la empresa, el conjunto de obras permitirá aumentar en 300.000 metros cúbicos diarios la capacidad de transporte del sistema, que alcanzará los 3,1 millones de metros cúbicos por día durante los períodos de máxima demanda invernal.

La obra busca resolver una situación que se fue agravando en los últimos años. El proyecto original de ampliación había sido licitado por el Estado nacional, pero parte de las intervenciones quedaron inconclusas y nunca entraron en operación.

Ante la falta de capacidad disponible, Camuzzi decidió en 2022 restringir el otorgamiento de nuevas factibilidades de suministro para priorizar el abastecimiento de los usuarios existentes. La medida afectó principalmente el crecimiento de localidades cordilleranas que dependen del sistema para abastecer hogares, comercios e industrias.

Con el paso del tiempo, además, surgió otro desafío: completar las obras previstas originalmente ya no era suficiente. Por esa razón se incorporó una nueva planta compresora en Holdich y se avanzó con la interconexión al Gasoducto General San Martín, considerada por la compañía como la intervención más relevante del proyecto.

Ese enlace modificó el esquema de abastecimiento vigente hasta ahora. El sistema dejó de depender exclusivamente de un yacimiento ubicado en las cercanías de Comodoro Rivadavia, de larga trayectoria productiva y con limitaciones para atender una demanda creciente, y pasó a integrarse de manera directa a la red troncal nacional.

Desde Camuzzi sostienen que este cambio mejora la confiabilidad operativa y fortalece la seguridad energética de la región.

“Esta obra demuestra lo que es posible alcanzar cuando existe una visión compartida y la decisión de trabajar juntos. El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural”, afirmó Alejandro Macfarlane durante el acto.

El empresario agregó que la expansión de la infraestructura energética requiere “inversiones sostenidas y planificación de largo plazo” para acompañar el crecimiento de la demanda.

Actualmente, el Sistema Cordillerano-Patagónico abastece a más de 125.000 usuarios distribuidos en 25 localidades de las tres provincias patagónicas.

La compañía destacó que, con los avances registrados en el proyecto, a comienzos de 2026 decidió levantar las restricciones vigentes para nuevas conexiones. Desde entonces, más de 3500 nuevos usuarios se incorporaron al servicio de gas natural.

La habilitación completa de las obras abre ahora la posibilidad de ampliar significativamente la cobertura en una región donde el acceso al gas es un factor clave para el desarrollo residencial, comercial e industrial, especialmente en zonas de bajas temperaturas y elevada demanda energética durante el invierno.

Fuente: La Nación