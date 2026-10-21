Se supo cómo reaccionó Julieta Prandi al duro posteo de Juan Alberto Mateyko tras su separación de Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , después de seis años juntos y menos de un mes de casados, se convirtió en un escándalo que no solo los involucró a ellos y a sus familiares, sino también a amigos que salieron a atacar o defender según corresponda. El domingo 18 de octubre el músico cumplió años y Juan Alberto Mateyko le dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que, sin filtro, cuestionó la forma en la que la modelo decidió exponer la ruptura. Ahora se conoció cómo reaccionó la modelo a la publicación y lo mucho que la afectó .

En diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve), Sebastián Waizer, mejor amigo de Prandi y con quien recientemente realizó un viaje a Brasil , se hizo eco de las agresiones que recibió la modelo durante el Día de la Madre, que incluyeron también los dichos de Mateyko. “ ¿Cómo lo tomó? ”, quiso saber Florencia de la V. ”Pésimo, se puso a llorar” , reveló.

“¡Era el Día de la Madre, era el cumple de Emanuel!“, cuestionó. ”Ellos se quieren mucho. ¿Y sabés lo que a mí me duele de esto? Yo no voy a hablar mal de Emanuel, pero ellos no pueden conectar por todo el acoso que está sucediendo . No saben si empezaron un duelo todavía. Una pareja de seis años va a entrar en un proceso de duelo más por el momento de la vida en el que están los dos”, sostuvo Waizer. “Pobrecitos estos dos pibes que están aturdidos y seguramente cada uno va a defender lo suyo ”, advirtió, para dejar en claro que iba a defender a su amiga.

¿Qué dijo Juan Alberto Mateyko? El domingo, día del cumpleaños del cantante, compartió un posteo en Instagram que decía: “Querido Emanuel, aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Sebastián, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no ”.

De esta manera, le dio su apoyo al hijo de Palito Ortega y cuestionó el accionar de la modelo frente a la separación. Tras desearle felicidades al músico por su cumpleaños, arremetió: “Como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz! Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil”, insistió en referencia al posteo de Prandi que desató el escándalo.

Cabe recordar que ella anunció la ruptura a través de una historia de Instagram que decía: “Decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables . Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”.

Fuente: La Nación