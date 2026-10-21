Así es la rutina de Antonela Roccuzzo en el gimnasio: los cinco ejercicios que no pueden faltar

Antonela Roccuzzo mantiene una exigente rutina de entrenamiento físico en la que combina diferentes ejercicios de fuerza para fortalecer y tonificar su cuerpo . Entre sus principales objetivos se encuentra el trabajo del tren inferior, especialmente los glúteos y las piernas , mediante movimientos que requieren coordinación, estabilidad y una correcta ejecución.

A través de sus entrenamientos en el gimnasio, la esposa de Lionel Messi deja ver una serie de cinco ejercicios que combinan el uso de máquinas y barras . A continuación, los movimientos que forman parte de su rutina y cómo realizarlos correctamente:

Uno de los primeros ejercicios que realiza Antonela Roccuzzo son las zancadas en máquina Smith , una variante que permite trabajar las piernas de manera individual y fortalecer principalmente los cuádriceps y los glúteos .

Para ejecutarlas, se coloca la barra sobre la parte superior de la espalda y se adelanta una pierna, mientras la otra permanece detrás. Luego, se flexionan ambas rodillas para bajar lentamente la cadera y se regresa a la posición inicial mediante el impulso de la pierna delantera. Durante el movimiento, es importante mantener el abdomen firme y controlar la postura .

El peso muerto es otro de los ejercicios que integra su entrenamiento y se destaca por fortalecer los glúteos, los isquiotibiales y los músculos encargados de estabilizar la columna vertebral.

Su ejecución consiste en sostener una barra con ambas manos, mantener las rodillas ligeramente flexionadas y llevar la cadera hacia atrás sin perder la posición estable de la espalda. Después, se extiende la cadera para recuperar la postura erguida, procurando que la barra permanezca cerca del cuerpo .

Entre los movimientos más destacados de su rutina aparece el hip thrust , un ejercicio especialmente utilizado para desarrollar la fuerza de los glúteos mediante la extensión de la cadera.

Para realizarlo, se apoya la espalda en el respaldo de la máquina y se mantienen los pies firmes sobre la plataforma. Desde allí, se eleva la cadera hasta formar una línea entre el torso y los muslos, contrayendo los glúteos. Posteriormente, se desciende lentamente, evitando arquear demasiado la zona lumbar .

La prensa inclinada permite trabajar simultáneamente los cuádriceps y los glúteos, con una intensidad que puede variar según la posición de los pies y la amplitud del movimiento.

Para ejecutarla, se coloca la espalda contra el respaldo y los pies sobre la plataforma, separados al ancho de los hombros. Luego, se flexionan las rodillas de manera controlada y se empuja nuevamente la plataforma, sin extender bruscamente las piernas ni despegar la pelvis del asiento .

Para finalizar, Antonela incorpora la patada de glúteo , un movimiento que permite concentrar el esfuerzo principalmente en el glúteo mayor.

El ejercicio consiste en mantener el torso estable y llevar una pierna hacia atrás, mediante una extensión controlada de la cadera. Después, se regresa lentamente a la posición inicial, sin arquear la espalda.

De esta manera, Roccuzzo combina ejercicios que trabajan diferentes músculos del tren inferior y refuerzan la importancia de la fuerza, la técnica y la constancia .

Fuente: La Nación