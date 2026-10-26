Rodrigo Martín, electricista: “A la gente no le importa gastarse un fortuna en un sillón, pero sí en la instalación eléctrica”

Rodrigo Martín, un electricista español de 30 años , advirtió sobre un error habitual al reformar una vivienda: invertir miles de euros en muebles y decoración mientras se intenta ahorrar en la instalación eléctrica. Según explicó, muchas personas están dispuestas a pagar 4000 euros por un sofá, pero les cuesta invertir una cifra similar en una instalación que no se ve .

La advertencia surgió durante una conversación sobre los cambios en el oficio de electricista, en la que participó junto a su padre Víctor, quien acumula más de 50 años de experiencia en el sector. Ambos señalaron que la electricidad suele quedar en segundo plano durante las reformas, a pesar de que es fundamental para la seguridad y el funcionamiento de una vivienda.

El problema cobra mayor importancia en los hogares actuales , que incorporan cada vez más tecnología , como placas solares, cargadores para vehículos eléctricos y sistemas de domótica. Sin embargo, muchas casas todavía tienen instalaciones antiguas que no siempre están preparadas para las necesidades actuales.

Los electricistas explicaron que el trabajo profesional no siempre recibe el reconocimiento que merece , porque gran parte de la instalación queda oculta detrás de las paredes. Por eso, consideran importante revisar el estado del cableado y de los sistemas de protección antes de priorizar los elementos decorativos.

Rodrigo Martín resumió el problema con una comparación que refleja las prioridades de muchos propietarios. “A la gente no le importa gastarse 4000 euros en un sofá, pero sí en la instalación eléctrica” , explicó al hablar de la dificultad de convencer a los clientes para que inviertan en una parte de la casa que no queda a la vista.

El profesional también señaló que, durante las reformas, algunos propietarios se concentran en el presupuesto final y no siempre valoran el tiempo que lleva preparar el trabajo y elegir los materiales adecuados . Su padre, Víctor, coincidió en que antes se daba más importancia a la experiencia y la capacidad del electricista, mientras que ahora muchas veces se prioriza el precio.

La situación resulta relevante cuando se renuevan los revestimientos, los muebles o la cocina, pero se conserva una instalación eléctrica que lleva décadas en funcionamiento. Aunque los enchufes y las luces parezcan funcionar correctamente, eso no garantiza que todos los componentes estén en buen estado.

La antigüedad del cableado, el estado del cuadro eléctrico y los sistemas de protección son algunos de los aspectos que conviene evaluar cuando se reforma una vivienda. La incorporación de nuevos electrodomésticos y dispositivos también puede cambiar las necesidades eléctricas del hogar.

Los profesionales advirtieron que las instalaciones deben adaptarse a los avances tecnológicos. Las placas solares, los cargadores para vehículos eléctricos y los sistemas de automatización requieren conocimientos específicos, por lo que los electricistas también deben actualizar su formación para trabajar con estas tecnologías.

Entre los dispositivos que pueden contribuir a mejorar la seguridad se encuentran los diferenciales adecuados para las características de la instalación y los detectores de arco eléctrico, conocidos como AFDD, que identifican determinadas fallas capaces de provocar incendios. Según los profesionales, incorporar algunas de estas protecciones puede representar un costo adicional relativamente reducido en comparación con el presupuesto total de una obra.

Por eso, antes de terminar una reforma, recomiendan consultar a un electricista habilitado para que evalúe el estado de la instalación y determine si necesita una actualización. La advertencia de Rodrigo y Víctor apunta a una cuestión central: no alcanza con renovar lo que se ve si la infraestructura que sostiene el funcionamiento de la casa quedó obsoleta .

Fuente: TN