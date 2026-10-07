Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”

“Para mí, la clave del ejercicio es la constancia. No se trata de hacerlo de vez en cuando, sino de mantener la regularidad”, confesó Robert De Niro en una entrevista radial con BBC 2 . “¿Cuántas veces a la semana? Tres, o tal vez cinco o seis, o incluso puedo hacerlo diez días seguidos, depende de lo que esté haciendo profesionalmente en ese momento", agregó el histórico protagonista de Taxi Driver.

Algo fundamental que resaltó a su interlocutor es que no tiene ningún tipo de fanatismo ni obsesión por ejercitar. “Hay que mantenerse físicamente activo y convertir el entrenamiento en parte de la rutina diaria”, dijo. Y al ser consultado sobre si siempre ha pensado de esa forma, respondió: “Al cumplir los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan. La única manera de mantenerse en forma es entrenando con constancia”.

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Conocido por transformarse físicamente para los papeles que tiene que enfrentar, De Niro está familiarizado con la transformación de su cuerpo y ha trabajado con entrenadores a lo largo de los años para mantener su resistencia y fuerza. “Ha mantenido sus entrenamientos regulares incluso con la edad, enfocándose en el entrenamiento con pesas y cardio. Él considera el fitness como una forma de mantener la disciplina y la preparación para cualquier rol”, dijo su ex entrenador James Brady a Hello Magazine .

Una de las actividades físicas que se sabe con certeza que practica es el tai chi. En los últimos años se lo fotografió en varias ocasiones junto con su pareja, Tiffany Chen, experta en artes marciales, haciendo los típicos movimientos de esta disciplina de origen asiático.

Es una antigua tradición china que evolucionó como una forma de ejercicio físico y mental. Se trata de una serie de movimientos realizados de forma lenta, concentrada que van acompañados de ejercicios de respiración profunda.

Implementa además un sistema no competitivo de ejercicio físico y sigue el propio ritmo de la persona que lo está practicando. La clave es que al ejercerlo cada postura fluye hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera el cuerpo está en constante movimiento. Pero lo más destacado es su particular combinación de movimiento corporal, concentración mental y respiración consciente.

Suele ser descrito como una meditación en movimiento y puede ser practicado por personas de todas las edades. Al ser una actividad física de bajo impacto, no se necesita ejercer fuerza muscular ni articular.

En consulta con LA NACION, Francisco Clemares , profesor de la Escuela Internacional Ma Tsun Kuen de Tai Chi aclara que esta disciplina no se recomienda para personas con limitaciones físicas como artritis o enfermedades físicas graves ni tampoco para niños pequeños ya que estos suelen tener poco poder de concentración y relajación.

Destaca además que el tai chi puede ser practicado con dos intenciones: una es el ejercicio físico y la otra, los fines terapéuticos . Añade también que la mayoría de sus alumnos suelen animarse por este último motivo.

Las ventajas de practicarlo son muchas y se adquieren a corto plazo. No obstante, los especialistas recomiendan para gozar de mayores bondades practicarlo a largo plazo con el fin de lograr:

Conocida como una disciplina integradora, quienes se adentran en su mundo descubren cinco estilos de Tai Chi: Yang, Chen, Hao, Wu y Sun. En la Argentina los más practicados son los dos primeros.

El más popular, cuenta con 108 posturas diferentes. Se caracteriza por la implementación de movimientos largos y suaves en los que no se altera el ritmo de la respiración. Es el más usado por principiantes y personas de mayor edad.

A diferencia del anterior, en este estilo se pasa de los movimientos relajados a los explosivos sin que ocurra una interrupción entre ambos. Esta modalidad es más recomendable para personas jóvenes sin problemas musculares ni físicos de gravedad.

Fuente: La Nación