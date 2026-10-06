Una joven denunció que su novia la secuestró y torturó: “Me quemó los pechos con una plancha”

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Una joven de 23 años denunció haber sido víctima de meses de violencia, encierro y torturas por parte de su pareja, una mujer de 27 años, en Río Gallegos, Santa Cruz. La víctima logró escapar y fue encontrada por efectivos policiales luego de un operativo ordenado por la Justicia.

Según su denuncia, la joven permaneció entre seis y siete meses conviviendo con la acusada, quien habría ejercido un control extremo sobre su vida. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, le quitó el celular, las redes sociales y el acceso a sus cuentas bancarias, además de impedirle mantener contacto con ellos.

La investigación comenzó a partir de una denuncia canalizada por la División Comisaría de la Mujer y la Familia, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos. La División de Investigaciones realizó tareas de campo y logró localizar a la joven en una vivienda de la calle Tres Lagos.

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a la víctima y la trasladaron a la Comisaría Tercera para ponerla a resguardo y completar las diligencias correspondientes.

En su declaración, la joven relató distintos episodios de violencia. Según contó, en una de las primeras agresiones su pareja le pegó en la nariz y le provocó una inflamación que duró dos semanas. Sin embargo, uno de los ataques más graves habría ocurrido en abril.

“Me quemó los pechos con una plancha”, declaró la víctima ante la Justicia. Según la denuncia, la agresión le provocó una quemadura de segundo grado.

La joven también aseguró que era amenazada para evitar que escapara. “Me decía que iba a hacerle algo a mis hermanos más chicos”, relató.

El último episodio habría sido el que finalmente permitió su escape. Según los familiares, la joven estaba atada con alambres de púa y habría sido golpeada con un martillo y un destornillador. Esos elementos fueron secuestrados por los investigadores durante el procedimiento.

La familia también denunció que la acusada se hacía pasar por la joven en redes sociales, utilizaba sus cuentas y creaba perfiles falsos para enviar mensajes. Además, señalaron que había realizado denuncias y solicitado medidas de restricción que, según sostienen, dificultaban el contacto de la víctima con sus allegados.

La joven se encuentra actualmente junto a su familia y recibe acompañamiento mientras avanza la investigación. La Justicia deberá definir ahora la situación procesal de la acusada, mientras los familiares de la víctima reclaman que permanezca detenida.