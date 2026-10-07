Adicciones y juventud: Joaquín del Carril brindará una charla abierta en el Club Juventud Unida

MADARIAGA





El Club Juventud Unida y Campo & Asociados organizarán este jueves 8 de octubre, a las 18:30, una charla abierta sobre adicciones, juventud y acompañamiento familiar, a cargo de Joaquín del Carril.





La actividad se realizará en las instalaciones del Club Juventud Unida de General Madariaga y estará abierta a todas las familias y a la comunidad. También podrán participar jóvenes desde los 12 años.





Bajo el lema “En el corazón de cada herida, late una misión”, Del Carril compartirá su experiencia personal con las adicciones y abordará especialmente las situaciones que atraviesan los jóvenes, junto con la importancia del acompañamiento de las familias.





Del Carril jugó durante 15 años en la primera división de rugby del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y trabajó como productor en medios deportivos. Su vida estuvo atravesada por tres décadas de adicción a las drogas, una situación que tuvo consecuencias en sus vínculos familiares y en su trayectoria laboral.





Luego de iniciar un proceso de recuperación, comenzó a llevar su testimonio a instituciones educativas y deportivas, con el objetivo de contribuir a la prevención y transmitir la importancia de pedir ayuda.





Su relato propone generar un espacio de diálogo entre jóvenes y adultos para hablar en primera persona sobre los consumos problemáticos, sus consecuencias y el valor de contar con personas dispuestas a escuchar y acompañar.





Desde el Club Juventud Unida señalaron que la propuesta forma parte del compromiso de la institución con la formación y el bienestar de las infancias y juventudes, generando espacios para abordar cuestiones que atraviesan a las familias.





Las invitaciones ya fueron cursadas a distintas entidades deportivas locales, aunque la convocatoria se extiende a toda la comunidad de General Madariaga que quiera participar.