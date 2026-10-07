Los expertos en psicología coinciden: quienes sujetan la puerta para que entre el que viene detrás no solo son amables, sino empáticos y con inteligencia emocional

Mientras algunas personas siempre lo hacen con una gran sonrisa y deseos de ayudar, del otro lado están aquellos que se muestran indiferentes por más que alguien venga con las manos ocupadas o cargando a un bebé. Si bien es muy común que las personas tengan este detalle con otros individuos, no todos actúan de esta manera ni demuestran su amabilidad. En esta línea, la psicología analizó por qué algunas personas sí sujetan la puerta para que entre el que viene detrás y los expertos coinciden en que esto refleja algo muy importante: prestar atención a los pequeños gestos que afectan en la vida de los demás.

La psicología define a quienes sostienen la puerta para otra persona como individuos con alta empatía y una fuerte tendencia a realizar conductas prosociales automáticas . Además, este acto cotidiano refleja un fuerte sentido de convivencia social y una habilidad crucial en estos tiempos: inteligencia emocional.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó a ‘Cuerpomente’ que “hay gestos que hacemos casi automáticamente y a los que no solemos dar demasiada importancia (…) Parece simplemente una cuestión de educación, pero si nos paramos a observarlo, hay algo interesante detrás: en ese momento estamos pendientes de otra persona y de cómo una pequeña acción nuestra puede facilitarle las cosas (…) Ahí aparece una forma muy sencilla de empatía”.

La experta agrega que “todos podemos caminar por la calle completamente absortos en nuestros pensamientos, pendientes del teléfono o pensando en lo que tenemos que hacer después. Sin embargo , hay momentos en los que levantamos la mirada y nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor” y que “para algunas personas, facilitarle un poco el camino a alguien forma parte de su manera natural de relacionarse”.

Los expertos detallan algunos factores clave que explican este comportamiento:

Fuente: La Nación