Rechazaron liberar a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, y seguirá detenido por riesgo a que se fugue

El financista Ariel Vallejo , cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , seguirá detenido en la causa en la que está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita luego que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó este lunes su pedido de excarcelación o de un prisión domiciliaria.

Vallejo fue indagado el viernes pasado luego de ser detenido ese mismo día por incumplir una serie de medidas que le había impuesto la justicia para seguir en libertad: presentarse todos los meses en la Policía Federal, informar si cambiaba de domicilio y entregar una serie de vehículos. Tras la indagatoria, su defensa pidió la libertad.

"La propia conducta del imputado Maximiliano Ariel Vallejo en punto al incumplimiento de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocación de su libertad" , sostuvo el juez en su resolución a la que accedió Clarín para rechazar su excarcelación.

Dueño de Sur Finanzas, Vallejo es investigado desde el año pasado por lavado de dinero a través de distintas maniobras mediante el uso estructuras societarias. Una de esas maniobras es el sponsoreo y prestamos de dinero a distintos clubes de fútbol.

Junto con la detención del financista, el juez Rodríguez Ponte citó a indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades vinculadas a la estructura de lavado de dinero que se investigue. El mismo viernes Vallejo fue detenido y pidió su excarcelación o que se le otorgue la prisión domiciliaria. El magistrado rechazó el planteo.

Rodríguez Ponte recordó que Vallejo debía cumplir una serie de requisitos que le impuso la justicia para tramitar la causa en libertad. Pero algunos de ellos los violó. Por ejemplo, presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

También la de informar si cambiaba de domicilio. La justicia constató que la primera vez que fue indagado Vallejo declaró que vivía en un barrio cerrado pero cuando hace pocos días la Policía fue a notificarlo el personal de seguridad del lugar dijo que hacía un año que ya no vivía allí. Ante eso, el financista informó un domicilio en la localidad bonaerense de Banfield pero los vecinos dijeron que no residía ahí.

"Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia, sino incumplimientos de obligaciones expresamente establecidas como condiciones para que el imputado permaneciera en libertad", sostuvo el juez.

Por esos incumplimientos sobre el domicilio, el magistrado también rechazó una prisión domiciliaria para Vallejo. "El arresto domiciliario y la vigilancia electrónica presuponen un domicilio cierto y controlable, que es justamente lo que el imputado no ha podido acreditar", señaló.

Otra de las medidas que el financista violó fue la orden de la justicia para que entregue una serie de vehículos que están embargados en la causa. "Tampoco entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros si bien lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido", reseñó el juez.

Así, Rodríguez Ponte consideró que hay "un riesgo concreto de fuga" de Vallejo si sigue en libertad. También destacó que en caso que sea condenado la pena es de cumplimiento efectivo por los delitos que está acusado y que al financista "se le conocen vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, todo lo cual, además de los incumplimientos ya configurados, permite presumir fundadamente que podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia".

La defensa de Vallejo puede apelar a la Cámara Federal de La Plata para insistir con su libertad.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín