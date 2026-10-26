“Alegría enorme”, festejó Javier Milei tras la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei publicó un breve mensaje en redes sociales para celebrar la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

"Alegría enorme" , fueron las palabras que utilizó desde su cuenta en X, donde también reposteó el mensaje original del Sumo Pontífice, quien ratificó su vira por Argentina, Uruguay y Perú.

Previo a la publicación de Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también celebró la visita del Papa al país, mientras continúa coordinando todos los trabajos del operativo que se llevará adelante durante su visita.

La publicación del mandatario se produce luego de un silencio en redes de casi quince horas, cuando el triunfo el domingo de Lula Da Silva en el balotaje de Brasil confirmó la derrota de Flávio Bolsonaro, a quien había respaldado.

Este lunes, solamente Milei, Nayib Bukele, de República de El Salvador; y Delcy Rodríguez, de Venezuela, fueron los únicos mandatarios de la región que no se expresaron sobre la reelección de Lula.

El Jefe de Estado, además, encabezó en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, donde se abordaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, con especial atención a la situación económica, el contexto geopolítico global y las prioridades legislativas del Gobierno.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el…

Allí tampoco se tocó el tema de los comicios brasileños, luego del fuerte respaldo del mandatario al líder del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión.

"El Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. Al respecto, explicó cómo este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina", expresó Presidencia en un comunicado.

Finalmente, León XIV confirmó que vendrá a la Argentina a partir del 8 de noviembre, a menos de dos semanas de que el Sumo Pontífice fuera operado de un tumor en un pulmón, lo que había puesto en duda la gira sudamericana.

Fuente: Clarín