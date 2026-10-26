Cumple años el bebé más famoso de la selección argentina: el tierno saludo de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Benjamín Fernández cumplió hoy tres años . El bebé más famoso y querido de la selección argentina , hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes, celebró su cumpleaños en Manchester a lo grande. A su vez, recibió un tierno saludo de sus papás en las redes sociales que no pasó desapercibido .

Enzo Fernández fue el primero en publicar un posteo en su cuenta de Instagram junto a 17 fotos, algunas de ellas inéditas, como la de Benjamín con la Copa del Mundo. Junto a las imágenes, escribió: “ Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida . Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos. Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.

El jugador de la selección argentina y del Manchester City compartió fotos con su hijo tanto en situaciones de partido como en la intimidad de su día a día y su rutina. También subió algunas donde posaron como modelos para su propia marca de ropa, Twenty Four .

Valu Cervantes no dejó pasar la oportunidad y festejó el cumpleaños de Benjamín con tiernas historias y un posteo. Primero compartió una foto del niño sonriente y escribió: “ Feliz cumpleaños amor de mi vida ”. Luego publicó la foto de Benjamín con unos globos del Manchester City, club donde actualmente juega Enzo.

Minutos más tarde, agarró esas mismas fotos y se explayó en un posteo en su feed. “Feliz cumpleaños Benjamín Jesús 🎂🩵 Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma . Te amamos con todo nuestro corazón".

A su vez, Valu Cervantes acotó: “ Después de una cierta cantidad de fotos tiernas, en realidad él es el del último video ”. El desopilante video muestra a Benjamín Fernández al canto de “ Olé, olé, olé; olé, olé, olé, olá ”, en modo barrabrava de la selección.

Benjamín es el bebé favorito de las redes sociales. El 26 de octubre de 2023 Enzo Fernández y Valentina Cervantes le dieron la bienvenida , y Olivia, su primogénita, se convirtió en hermana mayor. El pequeño se convirtió en toda una celebridad.

La familia vive ahora en Manchester luego del traspaso del jugador y de una crisis que atravesó a fines de 2024 la pareja . Seguramente hoy habrá un festejo a lo grande para celebrar los tres años del más pequeño y mimado.

Fuente: La Nación