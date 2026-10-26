Patricia Bullrich se bajó de la reunión de gabinete por sus diferencias con Milei y no por motivos personales como dijo el Gobierno

"No tenía ganas de ir, no quería quedar expuesta" , es el primer comentario que surge desde el entorno de Patricia Bullrich cuando Clarín consulta por qué no asistió a la reunión de gabinete que este lunes encabezó el Presidente Javier Milei.

Bullrich tenía decidido desde anoche no ir y argumentó un "tema personal", tal como comunicaron fuentes de Casa Rosada a los periodistas acreditados que notaron que ella no estaba en la lista de funcionarios presentes en el encuentro. Pero no fue así.

Sus críticas a Javier Milei por "cruzar un límite" en sus ataques a la prensa fueron un motivo fundamental, pero el resultado de la elección de Brasil la terminó de convencer.

A Bullrich le preocupaba especialmente que desde el Gobierno buscaran plantar la idea de un fraude electora l de Lula, visión que ella no comparte. También intuía la salida al balcón de Milei con el gabinete : no quería estar en esa foto.

Mientras se habla de su posible lanzamiento como candidata hacia 2027, la ex ministra de Seguridad espera que su nuevo desplante le genere cuestionamientos desde el propio Presidente, lo que habilitaría un escenario de ruptura. Por ahora, Milei no lo viene haciendo y bajó la orden de no salir a cruzarla públicamente .

Fuente: Clarín