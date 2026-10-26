El posteo de Antonela Roccuzzo, a minutos de la entrega del Balón de Oro

Antonela Roccuzzo compartió un posteo en su cuenta de Instagram a tan solo minutos del inicio de la gala del Balón de Oro . La mujer de Lionel Messi, uno de los candidatos a llevarse el trofeo , publicó imágenes de su paso por España cuando acompañó al excapitán de la selección a recibir el Premio Princesa de Asturias .

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Fuente: La Nación