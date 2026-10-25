Quiso evitar una marcha, se subió con su camioneta a una plaza en pleno centro de La Plata y ahora podría perder la licencia

Una camioneta Toyota Hilux SW4 circuló por el interior de Plaza Moreno , en el centro de La Plata , para evitar una protesta que bloqueaba la esquina de 12 y 51. El conductor fue denunciado ante el Juzgado de Faltas y podría perder la licencia de conducir , además de enfrentar el secuestro del vehículo.

La maniobra ocurrió el pasado jueves 24 de octubre, durante una movilización de Suteba Multicolor contra el aumento salarial del 6 % ofrecido por la provincia de Buenos Aires. La protesta coincidió con una medida de fuerza de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitieron reconstruir el trayecto del vehículo e identificar su dominio. Las imágenes muestran que la camioneta ingresó a la plaza desde diagonal 73, pasó a pocos centímetros de personas que circulaban por el predio y luego giró hacia la izquierda para atravesarlo.

El caso quedó en manos del Tribunal de Faltas de La Plata , que deberá resolver qué sanciones aplicará. Según puntualizó el medio local 0221 , entre las alternativas mencionadas se encuentran el retiro de la licencia y el secuestro de la camioneta , aunque hasta el momento no hubo una decisión oficial.

Videos filmados por vecinos y transeúntes mostraron al vehículo avanzando por el interior de Plaza Moreno y, más tarde, sobre una vereda. En uno de los videos, se escucha cómo varias personas le reprochan al conductor el riesgo de la maniobra y le exigen que descendiera del espacio peatonal.

Las imágenes se difundieron en redes sociales y generaron reacciones por la circulación del vehículo entre peatones. Ahora, el conductor podría perder su licencia.

Fuente: Infobae