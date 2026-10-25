Investigan la muerte de una joven en un departamento de Retiro tras un encuentro sexual

Una mujer de 27 años, identificada como Tatiana Micaela, fue hallada sin vida este domingo en un departamento de alquiler temporario en Retiro, donde, según la denuncia, ejercía el trabajo sexual. La Justicia ordenó peritajes e interviene la División Homicidios para determinar las circunstancias de la muerte, indicaron fuentes policiales a Infobae .

El hallazgo ocurrió cerca de las 8:40, luego de que una amiga de la víctima alertara al 911 porque no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior. La denunciante se dirigió al inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200, y, como la puerta estaba cerrada con llave y no recibió respuesta, solicitó la asistencia de un cerrajero.

Una vez dentro del departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48.

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, la víctima había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo. No obstante, las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El magistrado interviniente dispuso el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios.

De acuerdo al relato de la denunciante, ella y Tatiana Micaela, se dedican al trabajo sexual y que alquilan el inmueble de manera temporal para ejercer esa actividad.

Según la mujer, perdió contacto con su amiga la noche anterior, por lo que decidió dirigirse al departamento. Al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar, encontraron la escena: la víctima yacía boca arriba sobre la cama.

El hecho ocurre a pocas horas de otro caso que conmociona Córdoba: Daniela Villalba, de 29 años, fue hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y los brazos, y su cuerpo estaba cubierto con una sábana sobre la cama. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, que analiza el hecho como un posible femicidio. Hasta el momento, no hay detenidos.

La búsqueda comenzó después de que una amiga denunciara que Daniela había dejado de responder mensajes. Los investigadores encontraron además una valija con sangre en un contenedor cercano, un elemento que permitió vincular el caso con la desaparición de la joven y localizar su vivienda. En el departamento no había señales de desorden y faltaba su celular.

La principal hipótesis indica que Villalba habría sido asesinada durante un encuentro con una persona ajena a su círculo cercano. Las cámaras del edificio habrían registrado a un hombre que entró y salió del lugar, aunque las imágenes todavía no permitieron identificarlo con precisión. Daniela vivía sola desde hacía unas tres semanas, tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa del centro cordobés

Fuente: Infobae