Quién era la joven que fue encontrada muerta luego de haber tenido una cita en un departamento de Retiro

La joven que apareció muerta en un departamento de Retiro fue identificada como Tatiana Micaela Fernández , de 27 años, con domicilio en el barrio de Boedo .

Según pudo saber TN , era trabajadora sexual y había pasado la noche en un edificio de Libertad al 1200 , donde se habría encontrado con un cliente.

El hallazgo se produjo después de que una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, decidiera ingresar al lugar con la ayuda de un cerrajero.

El cuerpo de Tatiana fue encontrado al costado de la cama, cubierto con una sábana. Según informó la policía en el parte oficial, no presentaba signos de violencia física, manchas de sangre ni desorden en la habitación .

Tampoco se detectaron puertas forzadas en el ingreso al departamento, que era utilizado para alquiler temporario y encuentros.

De acuerdo a los datos iniciales de la investigación, la joven había pactado una cita la noche anterior con un hombre identificado como “Iván” , a quien conoció a través de una aplicación. Los investigadores ahora intentan determinar si ese es su verdadero nombre, si actuó solo y cuál fue su participación en el hecho.

La amiga de la víctima, al no recibir respuesta, se acercó al edificio y, tras ingresar con un cerrajero, se encontró con la escena desgarradora. Por el momento no trascendió si el celular de Tatiana estaba en el lugar.

En el departamento trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad y la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de CABA , que buscan relevar pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima.

Las cámaras de seguridad del edificio serán clave para identificar los movimientos y saber si el hombre con el que Tatiana iba a encontrarse ingresó o salió del lugar.

Por el momento, los peritos no descartan ninguna hipótesis y continúan los trabajos para determinar la causa de muerte. El caso está siendo investigado por el fiscal Matías Di Lello .

Fuente: TN