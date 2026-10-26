General Madariaga incorporó dos autos eléctricos para la Guardia Urbana

MADARIAGA





Las primeras unidades fueron exhibidas en el estacionamiento del Palacio Municipal y próximamente comenzarán a recorrer las calles. La inversión apunta a reducir el gasto en combustible, uno de los costos más importantes del área.





La Municipalidad de General Madariaga adquirió los primeros dos vehículos eléctricos destinados a la Guardia Urbana, en una apuesta por reducir los costos operativos y optimizar los recursos disponibles para las tareas de prevención y vigilancia.





Las unidades fueron presentadas en el estacionamiento del Palacio Municipal y, según se informó, en las próximas horas comenzarán a circular por las calles de la ciudad.





Los vehículos incorporados son JMEV Easy 3, modelos 100% eléctricos de origen chino, diseñados principalmente para el uso urbano. Su tamaño compacto facilita la circulación en la ciudad y permite realizar recorridos cotidianos con un costo energético menor al de un automóvil convencional con motor a combustión.





Cada unidad cuenta con un motor eléctrico de 50 kW, equivalente a 68 caballos de fuerza, y una batería de 30,2 kWh. La autonomía declarada por el fabricante alcanza los 330 kilómetros bajo el ciclo de medición chino CLTC, aunque pruebas publicadas por medios especializados estiman un alcance real aproximado de 285 kilómetros, dependiendo de las condiciones de uso.





Uno de los principales objetivos de la compra es disminuir el gasto en combustible de la Guardia Urbana. El área cumple funciones vinculadas a la prevención y al mantenimiento de la infraestructura de seguridad local, en un contexto de restricciones presupuestarias y dificultades para afrontar los costos operativos con recursos provenientes de la Provincia.





El combustible representa uno de los desembolsos más importantes para sostener los recorridos y las tareas diarias. La incorporación de vehículos eléctricos busca reducir esa carga y destinar los recursos disponibles a otras necesidades del servicio.





La puesta en funcionamiento de estas dos unidades marcará el inicio de la incorporación de movilidad eléctrica a la flota municipal, con el desafío de evaluar su rendimiento y el ahorro que puedan generar en el trabajo cotidiano de la Guardia Urbana.