Una profesora cayó desde una estructura de la escuela cuando intentaba ayudar a un alumno

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Una profesora y coordinadora pedagógica de 24 años murió tras caer desde una estructura interna de una escuela de idiomas en Guarulhos, en el área metropolitana de São Paulo, Brasil. La joven intentaba ayudar a un alumno que había quedado atrapado en el baño del establecimiento.

El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles 21 de octubre, en la sede Taboão de la escuela Fisk. Según la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, la docente intentó llegar al baño desde una zona superior del edificio, a la que accedió a través de una ventana, para acercarle las llaves al estudiante.

Durante la maniobra, pisó una placa de drywall, un material utilizado en estructuras y divisiones interiores de construcciones. La superficie cedió bajo su peso y la joven cayó hasta la planta baja.

Tras el episodio, efectivos de la Policía Militar acudieron al establecimiento y encontraron a la profesora tendida cerca de una escalera. También fue convocado el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), pero los profesionales constataron que había fallecido en el lugar.

El caso fue registrado como muerte sospechosa en el 9.º Distrito Policial de Guarulhos. La Policía Civil solicitó peritajes al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal para esclarecer las circunstancias del accidente.

El recuerdo de la comunidad educativa

Además de desempeñarse como profesora, Nayara trabajaba como coordinadora pedagógica de la sede Taboão. La institución expresó su pesar por la muerte de la joven y destacó su compromiso con la educación y el vínculo que mantenía con estudiantes y compañeros.

En un comunicado, la escuela señaló que su dedicación y su pasión por la enseñanza permanecerán en el recuerdo de la comunidad educ