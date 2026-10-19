Quién era Aldana Novik Rojas, la peluquera asesinada a golpes por su pareja en Valeria del Mar

Aldana Novik Rojas fue asesinada en su casa de la ciudad balnearia de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar. Tenía dos hijos, de 12 y 18 años, y trabajaba como peluquera desde hacía dos décadas. Por el crimen fue detenida su pareja, Cristian Navarro, quien permanece internado bajo custodia policial.

Detrás del caso, la historia de Aldana también quedó marcada por las dificultades económicas que atravesaba desde que se había instalado en la Costa Atlántica. Dos meses antes del femicidio, había publicado un video en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda laboral en Pinamar para pedir ayuda y contar la situación que enfrentaba.

En junio, Aldana se había mudado a Valeria del Mar. Sin embargo, no había conseguido trabajo y tenía dificultades para afrontar los gastos de la casa y mantener a sus hijos.

En ese contexto, recurrió a las redes sociales para buscar trabajo y pedir colaboración. En la publicación explicó que necesitaba salir adelante económicamente y garantizar el sustento de su familia.

“La estoy pasando mal. Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso. Tengo trastorno generalizado y ansiedad. Hace tres años estoy medicada, pero hace tres meses me vine a vivir acá por razones familiares de muchos problemas”, sostuvo en un video.

Y agregó: “No pude conseguir trabajo. Llegué a pedir que me den de comer porque no tenía alimentos ”. El mensaje, difundido meses antes de su asesinato, permite reconstruir parte de la situación personal que atravesaba la mujer antes del crimen.

Aldana fue encontrada muerta el sábado en su casa de la calle Betbeder al 400, en Valeria del Mar. Su hijo de 12 años descubrió el cuerpo cuando regresó de una actividad de los boy scouts. La mujer tenía múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, durante la mañana el chico habría escuchado una fuerte discusión entre su madre y la pareja de ella.

El principal sospechoso es Cristian Navarro, de oficio carnicero. Según la reconstrucción inicial, el hombre llamó a su madre y le confesó que había matado a Aldana. También le dijo que se había clavado un cuchillo en el cuello.

Más tarde, se comunicó con un amigo y le envió su ubicación. El conocido alertó a la Policía, que logró localizarlo y detenerlo. Navarro tenía heridas cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen y fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N.º 4 de Pinamar y fue caratulada como homicidio en contexto de violencia de género. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

Fuente: TN