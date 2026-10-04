Preocupación en Caleta Olivia: un chico de primaria llevó un arma de aire comprimido a la escuela e investigan el caso

Un tenso episodio generó preocupación en Caleta Olivia , Santa Cruz, luego de que un alumno de colegio primario llevara un arma de aire comprimido al establecimiento . Tras el episodio, las autoridades escolares investigan el caso con intervención de la Justicia.

La situación ocurrió el jueves a la tarde en la Escuela Primaria Provincial N° 69 Hielos Continentales , donde las autoridades activaron el protocolo de emergencia tras advertir la presencia del arma entre las pertenencias del chico.

Según informó La Opinión Austral , desde la institución dieron aviso a los responsables del estudiante y a los organismos que debían intervenir. Además, personal policial se presentó en el establecimiento y realizó el secuestro preventivo del arma de aire comprimido .

Después de lo ocurrido, el equipo directivo difundió un comunicado para llevar tranquilidad a las familias y explicar las medidas que se tomaron dentro de la escuela. “ Se pudo advertir que un estudiante tenía en sus pertenencias un arma de tipo aire comprimido , por lo que se activó el protocolo correspondiente”, señalaron desde la institución.

A raíz de lo sucedido, las autoridades escolares emitieron un comunicado hacia las familias: “Solicitamos por favor revisar las pertenencias de los estudiantes antes de asistir a la escuela, dialogar en familia sobre la importancia del cuidado y prevención de sí mismo y de sus pares”.

El caso quedó en manos del Juzgado Penal Juvenil , que dispuso que se continúe con las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se determinó con precisión cuáles fueron las circunstancias en las que el arma llegó a la escuela ni cómo ocurrió el hallazgo.

Fuente: TN