MADARIAGA: Estaban carneando un chancho, se le escapó un disparo y le causó la muerte a su amigo

MADARIAGA



Un joven de 26 años murió luego de recibir un disparo de arma de fuego mientras se encontraba carneando un chancho junto a un amigo en un establecimiento rural de la zona de Colonia Tío Domingo, en General Madariaga.





El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado en el camino Los Horcones. De acuerdo con la información a la que accedió CNM, el aviso se recibió luego de que una persona solicitara asistencia médica para un hombre que había resultado herido por un disparo.





Al arribar el personal y trasladar a la víctima al nosocomio local, los profesionales constataron su fallecimiento.





Se trataba de un joven domiciliado en el establecimiento rural donde ocurrió el episodio.





Según informaron a CNM, la víctima se encontraba colaborando con su amigo cuando se produjo el disparo. De acuerdo con el relato incorporado a la investigación el disparo fue accidental al manipular el arma.





El proyectil ingresó por el brazo derecho y continuó su trayectoria hacia el hemitórax derecho. El informe médico confirmó que, al arribar al hospital, la víctima presentaba una herida de arma de fuego y posteriormente se constató el fallecimiento mediante un electrocardiograma que no registró actividad.





En el lugar también se le tomó declaración testimonial al padre de la víctima quién fue testigo presencial del episodio.





Tras el hecho, la Fiscalía N.º 1, a cargo de la Dra. Graciela Andriulo, dispuso inicialmente la la aprehensión de joven involucrado y la realización de distintas diligencias, entre ellas el dermotest, para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.





Posteriormente, se dispuso la libertad del hombre y la causa quedó caratulada como homicidio culposo.



