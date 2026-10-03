El peronismo pidió “aflojar” hasta abril y habló del “derrame” del modelo de Milei en París

PARÍS.- El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, salía de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a unos metros de la Torre Eiffel. Paró en la puerta porque se encontró con Ignacio Costa, general manager de la minera Río Tinto. “El peronismo tiene que aflojar hasta abril”, le disparó a dos periodistas que justo atravesaban el ingreso.

El mandatario provincial dijo que estaban trabajando con el Gobierno por las PASO, mientras ellos buscaban avanzar con una ley de cabotaje, algunas medidas vinculadas a la llegada de El Niño y un subsidio para la tarifa de luz de verano en las zonas cálidas. “Esto estuvo mejor que Nueva York” , señaló sobre la sensación que le dejó el vínculo con el Gobierno en París frente al evento en la ciudad de Estados Unidos.

“¿Se avanzó con las PASO?“, se le preguntó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, más tarde en un encuentro con periodistas. ”Yo creo que estamos muy bien. Siempre avanzamos. Pasito, pasito", dijo el funcionario.

En AIE, sentados en una mesa circular, escuchaban a los gobernadores: Ignacio Lamothe, secretario del CFI; la secretaria de Energía, María Tettamanti; Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini; el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Rodrigo Pérez Graziano; Pablo Miedziak (presidente del IAEF); entre otros empresarios, como José Luis Manzano y Marcos Bulgheroni. Además, había empresarios y funcionarios europeos.

“Hoy somos la provincia que más produce y exporta litio del país. Más de 80.000 toneladas al año”, dijo el gobernador jujeño Carlos Sadir. “Las perspectivas que tenemos son llegar al doble: 150.000 toneladas anuales. Hay una oportunidad para las empresas y condiciones ventajosas para los que están produciendo, y la idea es ampliarse con nuevas inversiones en otras partes de nuestra provincia”, agregó, y contó que hay 90 proyectos de exploración, entre litio y cobre, además de tierras raras y también plata.

“Hay que seguir trayendo inversiones. Es lo que derrama en el resto de las cadenas productivas”, cerró.

Tomó entonces la palabra el gobernador chaqueño Leandro Zdero. “Hay una fuerte inversión dando beneficios en parques solares; son importantes por las condiciones que ofrece el territorio. El 60% de lo que consume la provincia se produce allí“, contó. ”Además, queremos operar la salida a Europa que necesita el litio y el cobre, usando la Hidrovía. Queremos que Chaco sea un lugar estratégico. Queremos ser el hub para ese comercio”, dio el mandatario, que contó que al avance nacional del RIGI él sumó el RINI (Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones), que ofrece seguridad jurídica por 30 años y cero impuestos por 10 años.

“Hoy hay varios desafíos”, comentó el sanjuanino Marcelo Orrego en la mesa redonda. Luego enumeró: “La conectividad y la inteligencia artificial, la transición energética y las energías limpias. San Juan es protagonista”.

Contó que de los 10 proyectos de cobre que hay, seis están en la provincia de San Juan. “Es estratégico a futuro”, dijo.

Por otro lado, dijo que lo que hizo el Gobierno “es muy positivo” desde lo fiscal y la seguridad jurídica; además de la eliminación del cepo y el cambio en la ley de glaciares. “Para nosotros fue una combinación perfecta”, señaló el mandatario, que agregó que existen actualmente en la provincia US$35.000 millones en compromisos de fondos.

“Vamos a tener problemas, pero de crecimiento; son problemas buenos”, afirmó Orrego, que señaló que deberán mejorar la infraestructura y “para eso apelar a vías de financiamiento”. Contó entonces que colocaron un bono con ofrecimientos que llegaron hasta los USS1030 millones.

A unos kilómetros de allí, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, llegaba a la Chambre de Commerce Internationale (ICC). “Me llevo la certeza de que hay un interés real por invertir en la Argentina y de que Entre Ríos tiene mucho para ofrecer en ese escenario”, le dijo a LA NACION. “Tenemos producción, agroindustria, alimentos, energía, conocimiento y una ubicación estratégica. Nuestra tarea es seguir generando las condiciones para que ese interés se transforme en inversiones concretas, más producción y más trabajo para los entrerrianos”, cerró.

En la embajada argentina en París se realizaba en simultáneo un evento de tecnología e inteligencia artificial. “Es muy valioso que el gobierno nacional y varias provincias salgamos a plantear la voluntad de conseguir inversiones, ser un país normal, tener los aliados estratégicos correctos en el mundo, que son las democracias occidentales, y que no queremos volver al pasado, que es tener relaciones con Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua”, dijo Jorge Macri a LA NACION.

“Así que ahí hay una voluntad real de demostrar un posicionamiento como país y como provincias, todas muy alineadas, con inversiones a largo plazo. Para la ciudad de Buenos Aires es muy importante sostener nuestro posicionamiento vinculado a todo lo que tiene que ver con capital humano, tecnología, inteligencia artificial, talento en general”, afirmó el jefe de gobierno porteño y agregó que las exposiciones tanto del Presidente como del ministro de Economía “fueron muy apropiadas y aclararon para muchos el camino que se viene recorriendo con la macroeconomía en la Argentina en los últimos tres años”.

Mientras tanto, a unas cuadras del Arco de Triunfo, se debatía sobre tecnología, talento e IA. “Hay una sensación general en el mundo sobre cómo la inteligencia artificial transformará todo, cómo afectará a cada uno de nosotros y al trabajo que hacemos”, dijo Martín Migoya, CEO de Globant, en un encuentro en la embajada argentina en París. “La humanidad empezará a usar la inteligencia artificial para prácticamente todo, como empezó a usar la electricidad durante la Revolución Industrial”, agregó.

“Para un país como la Argentina, y en particular para las empresas, la clave es cómo desplegar esta herramienta y hacerla eficiente”, estimó Mingpo Cai, fundador de Cathay Capital. “La inteligencia artificial puede ayudar a aumentar los ingresos y reducir los costos”, completó.

Ismaël Emelien, CEO de Zoï dijo que “la inteligencia artificial permite saltos de escala que antes ni siquiera eran concebibles” y señaló que ”es relevante tanto para el sector público como para el privado” porque “los problemas del pasado y todo lo construido durante décadas o siglos pueden eliminarse y cambiarse con bastante facilidad”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que “regular la inteligencia artificial es el mayor desafío para la libertad que enfrenta el mundo en su historia”.

“Es una tecnología que sabe mucho sobre nosotros y nuestras vidas. Si ponemos al Estado allí, eso puede ser extremadamente peligroso para la libertad”, agregó.

“Escuchar a Federico Sturzenegger me da ganas de abrazarlo y besarlo”, dijo Martín Varsavsky, emprendedor y fundador de Certuma. “Si alguien me hubiera dicho que en 2026 iba a ir a reuniones en todo el mundo donde me preguntaran cómo hacer las cosas en Europa como en la Argentina, no lo habría creído”, dijo y agregó: “En estos últimos tres años, Europa empezó a tomar una mala decisión tras otra y la Argentina, una buena decisión tras otra”.

Con la presencia además de Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic; Sebastian Bainer, Hitachi; Guibert Englebienne, cofundador de Globant; Mariano Mayer, de Newtopia; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires; Matis Pellerin, Oracle; Matías Recchia, fundador de Kona; y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, los paneles que se desarrollaron en la embajada argentina cerraron para darle paso a varios anuncios más en la tarde del viernes.

Fuente: La Nación