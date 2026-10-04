Liberaron a uno de los tíos de la nena de 11 años que fue encontrada muerta en Berazategui: “Yo traté de salvarla”

Uno de los tíos de Nerea Geraldine Pereira , la nena de 11 años que encontraron muerta en su casa de la localidad bonaerense de Berazategui , quedó en libertad después de declarar ante la Justicia.

Enzo Pereira había sido detenido junto a otros tres familiares en la causa que investiga la muerte de la nena.

“ Traté de salvar a mi sobrinita ”, aseguró en un video que compartió en su cuenta de Facebook, en el que explicó que intentó reanimarla después de encontrarla ahorcada en el baño de la casa. “Hice lo que pude y no alcanzó. Te voy a recordar siempre”, escribió en otra publicación junto a una foto de la menor.

La liberación ocurrió luego de que la fiscalía evaluara su declaración y considerara que, por el momento, no había pruebas incriminantes en su contra, informó Clarín . El hombre vivía en la misma casa que la víctima.

Pereira fue encontrada muerta en la noche del miércoles en una casa ubicada sobre la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en Berazategui. Su abuela Mónica Villalba había alertado sobre la situación y un llamado al 911 movilizó a efectivos del Comando de Patrullas.

En un primer momento, la escena indicaba que era un suicidio por ahorcamiento . Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia modificaron el rumbo de la investigación.

Los médicos forenses detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda y signos de hemorragia interna . Además, encontraron indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual de antigua data.

A partir de esos hallazgos, los investigadores comenzaron a analizar la posibilidad de que la muerte no hubiera sido un suicidio y que se hubiera intentado montar una escena para simularlo .

Otro de los puntos que analiza la Justicia es que, cuando llegaron los policías, el cuerpo de la nena ya estaba en el piso del baño , pero los familiares les dijeron que alguien había retirado el elemento que presuntamente había utilizado para ahorcarse.

La causa, que estaba caratulada como averiguación de causales de muerte, pasó a investigarse como abandono de persona seguido de muerte . La calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.

Por el momento, continúan detenidos la mamá de la nena, Rocío Pereira ; su abuela Mónica Villalba ; y Ezequiel Pereira , el otro tío materno. La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui.

Fuente: TN