Detuvieron a los padres del nene de un año y ocho meses que fue encontrado muerto en un canal de riego de Tucumán

Mientras avanza la investigación por la muerte de Brandon Eliseo Rearte , el bebé de un año y ocho meses que fue encontrado en un canal de riego de Tucumán , la Justicia ordenó la detención de sus padres y otros dos familiares.

La disposición de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción abarca a la madre del menor, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de ella, de 43, según informaron los medios locales.

Por el momento, la justicia no precisó cuáles fueron los motivos de las detenciones ni determinó si alguno de los cuatro tuvo responsabilidad en la muerte del bebé. El expediente fue caratulado como muerte dudosa y continúa bajo investigación.

Tras el hallazgo del cuerpo, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. El médico policial que intervino recomendó la realización de una autopsia, que será clave para establecer las causas de la muerte.

Brandon había desaparecido durante la mañana del sábado en la localidad de Marapa, en el departamento Juan Bautista Alberdi, Tucumán.

Cuando sus familiares advirtieron que no estaba, realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo para encontrarlo. De la búsqueda participaron efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos.

Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron diferentes puntos de Marapa. Los equipos recorrieron caminos, sectores de vegetación y cursos de agua cercanos, mientras cientos de vecinos se sumaban al operativo para intentar localizar al bebé.

Finalmente, cerca de las 13.40, durante uno de los rastrillajes, los policías encontraron el cuerpo de Brandon dentro de un canal de riego. El lugar se encontraba en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas y a unos cinco kilómetros de la vivienda donde el nene vivía junto a su familia.

La muerte fue confirmada por Abraham Creche, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, quien habló con medios locales.

Una de las primeras hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a que el bebé podría haber caído en un canal situado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente de agua lo habría desplazado hasta el sector donde finalmente fue encontrado.

Sin embargo, esta posibilidad todavía debe ser corroborada por la investigación. La intervención de la justicia busca establecer cómo ocurrió la muerte y reconstruir las circunstancias en las que Brandon terminó dentro del canal.

Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, los cuatro familiares permanecen aprehendidos por disposición de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

Fuente: TN