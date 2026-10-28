Pegar cinta de cobre alrededor de las macetas: para qué lo recomiendan y por qué hacerlo en primavera

A medida que avanza la primavera y las plantas comienzan a crecer es común que aparezcan caracoles y babosas que se alimentan de las hojas y los brotes. En ese sentido, existe un truco muy sencillo para intentar protegerlas.

Se trata de pegar cinta de cobre alrededor de las macetas . Si bien puede resultar llamativo, este material se utiliza como una barrera que puede dificultar el avance de estos moluscos hacia las plantas.

Esta alternativa puede resultar útil tanto en jardines como en balcones, ya que no requiere aplicar insecticidas ni otros productos químicos. Sin embargo, su efectividad depende de distintos factores , por lo que no garantiza una protección completa.

Con la cinta de cobre, se busca evitar que los caracoles y las babosas logren trepar por las macetas y, luego, lleguen a las plantas y dañen sus hojas y brotes.

De acuerdo con la Universidad de Minnesota , cuando el cobre entra en contacto con la mucosidad de estos animales, se produce una reacción similar a una pequeña descarga eléctrica , que puede disuadirlos de atravesar la barrera para llegar a las plantas.

Durante los períodos húmedos de primavera , en los que estos animales encuentran condiciones ideales para desplazarse y alimentarse, este recurso puede resultar útil .

De todas maneras, una investigación de la Royal Horticultural Society descubrió que estas barreras no lograron reducir de manera significativa los daños en todas las plantas estudiadas, por lo que conviene utilizarlas como una medida complementaria y no como una solución definitiva.

En caso de querer aplicar este truco, es fundamental usar cinta de cobre auténtica y, luego de pegarla, asegurarse de que rodee la maceta en su totalidad.

También es conveniente revisar las plantas después de las lluvias, retirar los caracoles que vayan apareciendo y evitar que se acumulen restos vegetales en los que podrían refugiarse estos animales.

Así, la cinta de cobre es un método sencillo que puede incorporarse a los cuidados del jardín durante la primavera, con el objetivo de dificultar el acceso de caracoles y babosas a las plantas.

Fuente: TN