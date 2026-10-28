Fin del reinado de las alacenas tradicionales: la nueva tendencia para organizar la cocina de cara al 2027

Durante años, las alacenas cerradas fueron la opción más elegida para guardar la vajilla, los alimentos y los utensilios de cocina. Sin embargo, de cara a 2027, las tendencias de interiorismo apuestan por una alternativa que busca mantener el orden y despejar las superficies: el almacenamiento oculto y los muebles diseñados para disimular los objetos de uso cotidiano .

Esta solución comenzó a ganar protagonismo en los proyectos de cocina que priorizan la funcionalidad y una estética visualmente despejada. Según un informe de la National Kitchen & Bath Association (NKBA) , el 85% de los profesionales consultados considera que los muebles se diseñarán para ocultar electrodomésticos y elementos funcionales, mientras que el 64% anticipa una caída de popularidad de las estanterías abiertas frente al guardado cerrado.

La tendencia apunta a incorporar muebles con puertas, cajones organizadores y espacios de guardado integrados para evitar que los objetos cotidianos queden permanentemente a la vista. El objetivo es aprovechar mejor cada rincón y lograr una cocina en la que el diseño acompañe las necesidades de la vida diaria.

La diferencia clave está en la manera de organizar el ambiente. Mientras que los estantes abiertos permiten exhibir la vajilla y los frascos, los muebles cerrados ayudan a mantener los elementos fuera de la vista y reducen el desorden visual.

El informe de la NKBA, elaborado a partir de una encuesta a 830 profesionales del sector en América del Norte, identifica el almacenamiento cerrado como una de las tendencias que ganarán terreno durante los próximos años.

Otra de las claves es integrar los electrodomésticos al diseño de los muebles. De esta manera, cafeteras, pequeños aparatos y otros elementos pueden quedar ocultos cuando no se utilizan , lo que permite conservar las mesadas despejadas.

Quienes buscan renovar la cocina sin hacer una reforma integral pueden empezar por reorganizar los muebles y aprovechar mejor los espacios disponibles. Algunas opciones son:

La clave está en combinar capacidad de guardado y practicidad, sin llenar el ambiente de muebles innecesarios.

Fuente: TN