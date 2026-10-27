Paritaria de Comercio: el sindicato y las cámaras empresarias acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales que reúnen al sector acordaron un aumento trimestral del 5,7% más un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías. El convenio fue alcanzado en el contexto de la paritaria mercantil.

La suba será sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo (CTT) N° 130/75 y tomará como base de cálculo los valores abonados en septiembre, "más las sumas de carácter no remunerativo" fijadas a ese mes.

De esta manera, el incremento se aplicará de forma gradual en los sueldos de los últimos tres meses del año. El esquema de distribución será "del 1,9% a partir de octubre, 1,9% a partir de noviembre y 1,9% a partir del mes de diciembre".

En tanto, acordaron el otorgamiento de "una suma extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo" de $ 50.000 que se pagará en dos veces. La primera llegará junto con el sueldo de octubre y la segunda se liquidará con el salario de noviembre.

Según quedó escrito, el entendimiento tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en enero de 2027 para analizar los cambios que pudieran haberse registrado en el plano económico a nivel nacional.

El titular de la FAECyC, Armando Cavalieri , definió al acuerdo paritario en cuestión como "resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes".

"En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", expresó en un comunicado.

El acta-acuerdo firmada este martes ratificó también la vigencia de las sumas fijas que fueron otorgadas en acuerdos previos . Con esto, señala el portal Mundo Gremial , "las empresas deberán mantener la liquidación del adicional de $120.000 que se venía percibiendo desde la paritaria anterior" y que "se continuará pagando íntegramente durante los tres meses que abarca la actual resolución convencional".

"Sabemos que la situación económica es compleja, por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país", agregó el dirigente sindical de 90 años.

Fuente: Clarín