Con la presencia de Martín Menem, Negri y Camaño, presentaron un libro sobre el rol del Congreso tras la reforma de 1994

Frente a una audiencia que reunió a dirigentes de todo el arco político, se presentó este martes el libro "El Congreso a partir de la reforma ", escrito por el juez de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la periodista con 30 años de cobertura parlamentaria, Laura Serra.

La presentación tuvo lugar en el salón de Pasos Perdidos del palacio legislativo. Convocó el propio presidente de Diputados, Martín Menem, quien se encargó del discurso de apertura, mientras que su padre Eduardo Menem , quien fue el presidente de la Convención Nacional Constituyente de 1994 que sancionó la reforma de la Constitución, se encontraba sentado entre las primeras filas.

"Él tiene, por un lado, la mirada técnica constitucional de Alberto y por el otro la experiencia parlamentaria de Laura que se complementan", señaló Menem.

Como oradores invitados para la presentación estuvieron el ex diputado radical Mario Negri y la ex legisladora peronista Graciela Camaño.

"Este libro nos permite observar el Congreso desde su historia. Deja en claro las responsabilidades estatales, plantea dudas sobre el acierto de algunas de las incorporaciones de la reforma" señaló Camaño en relación con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la orden de sancionar un nuevo régimen de Coparticipación , el cual sigue pendiente de sanción.

"Si no hubiera existido la reforma de 1994 nos hubiéramos quedado dos siglos atrás" destacó por su parte Negri, quien a su vez señaló que el análisis de la reforma obliga a pensar la idea de "reunir una nueva constituyente por fuera de las necesidades de la política".

Por su parte, los autores se dedicaron a agradecer a los presentes. "En este lugar la democracia realizó una simbiosis importante. Las discusiones que vemos en debates televisivos acá se hacen ley y construyen el Estado de Derecho, porque las leyes están hechas para ser cumplidas", sentenció Dalla Vía.

"Este libro es un broche de oro después de 30 años de caminar estos pasillos", apuntó por su parte Laura Serra quien se desempeñó durante décadas en el diario La Nación.

El texto, de más de 300 páginas, examina la evolución y el funcionamiento del Poder Legislativo argentino desde la recuperación de la democracia en 1983 y, en particular, tras la reforma constitucional de 1994. Analiza las funciones legislativas, de control, la representación política, el federalismo, las leyes reglamentarias y los desafíos de la división de poderes.

En el auditorio estuvieron presentes también los ex presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Camaño, Emilio Monzó, Rafael Pascual, además de diputados del PRO, La Libertad Avanza, y bancadas federales.

Fuente: Clarín