Ni detergente ni bicarbonato: cómo limpiar las manchas del vidrio del horno que no salen con la esponja

Las manchas de grasa y restos de comida que quedan adheridos al vidrio del horno pueden ser difíciles de eliminar, en especial cuando se acumulan después de varios usos. Aunque el detergente y el bicarbonato suelen ser opciones habituales, existe un método sencillo que permite aflojar la suciedad sin tener que frotar durante varios minutos.

El truco consiste en aprovechar el calor y el vapor de agua para ablandar las manchas antes de pasar un paño o una esponja. De esta manera, la suciedad que quedó pegada sobre la superficie puede desprenderse con mayor facilidad.

Una de las formas más simples de tratar las manchas difíciles es utilizar agua caliente y vapor para ablandar los restos antes de intentar retirarlos. El procedimiento puede hacerse sin recurrir a productos abrasivos que puedan rayar el vidrio.

Es importante no aplicar agua fría sobre el vidrio caliente , ya que un cambio brusco de temperatura puede dañarlo.

Cuando la suciedad lleva mucho tiempo acumulada, el vapor puede no ser suficiente en una sola pasada. En esos casos, conviene repetir el proceso en lugar de frotar con fuerza sobre el vidrio.

También se puede utilizar un paño de microfibra húmedo mientras la superficie todavía conserva algo de calor, siempre al tomar las precauciones necesarias para evitar quemaduras.

Una vez que el vidrio quedó limpio, mantenerlo en buenas condiciones resulta más sencillo si se eliminan las salpicaduras después de cada uso , cuando todavía no están adheridas por completo.

También es recomendable no utilizar esponjas metálicas ni productos demasiado abrasivos, porque pueden dejar marcas o rayar la superficie. Si el horno tiene un sistema específico de autolimpieza, conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier método casero.

Fuente: TN