Colocar una ramita de romero en la ducha: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso del romero va más allá de la cocina. Por su aroma intenso y sus propiedades aromáticas, hay un método sencillo para aprovecharlo y es colocar una ramita fresca en la ducha . A esta práctica se le atribuyen beneficios para relajarse y disfrutar de un baño más agradable .

El objetivo principal de este método es aprovechar el aroma natural de la planta y hacer que se libere con el vapor y el agua caliente, sin necesidad de utilizar aerosoles ni productos artificiales.

La práctica consiste en colocar una pequeña rama de romero cerca de la ducha, pero sin que quede directamente debajo del chorro de agua . De esta manera, el calor y la humedad del ambiente ayudan a liberar parte de sus compuestos aromáticos.

El romero tiene un olor intenso y fresco que puede contribuir a generar una sensación de bienestar y relajación durante el baño. Sus aceites esenciales contienen compuestos aromáticos como el 1,8-cineol y el alcanfor, responsables de buena parte de su característico perfume.

Además, el vapor de la ducha puede intensificar la percepción del aroma y convertir el baño en una experiencia similar a la de una ducha aromática . Sin embargo, esto no significa que la planta tenga efectos medicinales comprobados por el simple hecho de estar colocada en el baño.

Es importante evitar que el romero permanezca constantemente empapado , ya que el exceso de humedad puede favorecer su deterioro.

El romero puede aportar un aroma fresco y herbal al ambiente, especialmente cuando entra en contacto con el vapor de la ducha. Sin embargo, una sola ramita no funciona como un aromatizante potente y su intensidad dependerá de la cantidad de planta utilizada, su frescura y la ventilación del baño.

Respecto a sus posibles efectos sobre el bienestar, el aroma del romero puede resultar agradable y favorecer una sensación de relajación para algunas personas. Aun así, no debe considerarse un tratamiento para problemas de salud ni reemplazar productos específicos.

También es recomendable evitar el contacto directo con los ojos y las mucosas y retirar la planta si provoca irritación o molestias.

Fuente: TN