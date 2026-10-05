La línea A de subte no funcionará este martes entre las 19 y el cierre por un conflicto gremial

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegados ) anunció que este martes 6 de octubre llevará adelante "medidas de autodefensa" que consistirán en la interrupción de la línea "A" del subterráneo desde las 19 hasta el cierre.

Por su parte, Emova , la empresa concesionaria del servicio de subte, expresó a través de un comunicado "su preocupación por este tipo de acciones sindicales" que, consideraron, "perjudican directamente a los usuarios".

Según indicó AGTSYP en un comunicado difundido en la tarde de este lunes, la decisión responde a un reclamo por descuentos de salario que consideran "indebidos e ilegales".

"Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes. Esta actitud ilegal de la empresa concesionaria rompe la paz social", afirma el mensaje que compartieron los Metrodelegados, en el que se exigen también "el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes".

En tanto, desde Emova manifestaron "preocupación por este tipo de acciones sindicales" que, dijeron, "perjudican directamente a los usuarios". "La empresa cumple con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para evitar el desarrollo de esta medida gremial", subrayaron en un comunicado.

Asimismo, indicaron que esta decisión por parte del sindicato "responde a un reclamo que carece de fundamento , ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal". "Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes", detallaron.

Al mismo tiempo, resaltaron que el reclamo de los Metrodelegados fue formulado "en forma genérica" y abarcaría a unos 20 trabajadores. "Es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas", añadieron. "Pese a esto, - continuaron- el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

Por último, Emova ratificó que los descuentos se enmarcaron "en las normativas vigentes" y dijeron que están dispuestos a revisar "las situaciones puntuales que así lo requieran".

Los Metrodelegados ya venían reclamando al menos desde inicios de septiembre, cuando compartieron otro comunicado en el que indicaron que se encontraban "en estado de alerta" frente a "descuentos arbitrarios" que llegaban a ser de " hasta 26 días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes".

En esa ocasión, el gremio había informado que los trabajadores fueron convocados a una audiencia en la secretaría de Trabajo, que estaba prevista para el martes 8 de septiembre a las 11 de la mañana. "Caso contrario adoptaremos las medidas de autodefensa previstas por nuestros cuerpos orgánicos", advertía el mensaje.

MEDIDAS DE AUTODEFENSA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2026.- Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que el día martes 6 de octubre de 2026 llevaremos adelante medidas de… pic.twitter.com/wobOK2OSqg

El día de la reunión, los Metrodelegados compartieron otro comunicado, en el que indicaron que EMOVA, la empresa concesionaria del Subte, " se comprometió a pagar los sueldos adeudados a los trabajadores y trabajadoras que recibieron descuentos ilegales, desorbitantes e injustificados".

Sin embargo, en la mañana de este lunes el gremio compartió un nuevo mensaje en el que volvió a anunciar el "estado de alerta" debido a "las reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos a trabajadoras y trabajadores desde hace meses".

En ese mismo mensaje, Metrodelegados acusó a EMOVA de "utilizar el método de descuentos ilegales para causar malestar y conflicto ". Y, por la tarde, anunciaron la medida de fuerza para este martes.

Fuente: Clarín